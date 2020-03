Foldit : le jeu vidéo s’attaque au Coronavirus !

By Ida Gonthier

Des chercheurs de l’Université de Washington ont mis au point Foldit, un jeu vidéo permettant aux gamers de participer à la recherche sur le Coronavirus. Il explique le fonctionnement de la protéine du virus et aide à réfléchir à la meilleure idée pour supprimer ses effets.

Foldit le principe

Foldit est un jeu vidéo conçu en 2008. Il a été créé afin de s’attaquer au problème du repliement des protéines. Les protéines sont de petites «machines» dans notre corps qui gèrent pratiquement toutes les fonctions des organismes vivants.

En connaissant mieux la structure 3D des protéines (ou comment elles «se replient»), les scientifiques peuvent mieux comprendre leur fonction et peuvent également avoir une meilleure idée de la manière de lutter contre les maladies, de créer des vaccins et même de trouver de nouveaux biocarburants.

Aujourd’hui il regroupe les joueurs autours du Corona Virus (Covid-19) qui se répend à travers le monde.

Un jeu vidéo grand public

Pas besoin d’être un scientifique pour faire de la science. Les scientifiques derrière Foldit analyseront les solutions les plus prometteuses, les fabriqueront et les testeront à l’Institut de conception des protéines de l’Université de Washington à Seattle.

Foldit est géré par des chercheurs universitaires. Il est gratuit et sans but lucratif.

Les puzzles d’introduction permettent de comprendre les bases pour s’attquer ensuite aux puzzles scientifiques. Pour rencontrer d’autres joueurs, consultez les chaînes Foldit Discord.

Le principe du jeu

Dans ce casse-tête, il faut définir la structure de la protéine au cœur du coronavirus, trouver la façon dont elle se fixe aux récepteurs humains via ses pointes et se réplique. Les joueurs doivent ainsi concevoir une nouvelle protéine qui va se lier à la protéine de pointe du coronavirus afin de bloquer les liaisons et mettre fin à l’infection dans le corps.

Un mauvais « pliage » peut aboutir à un problème de santé » (allergies, troubles neurodégénératifs…). Savoir comment la protéine se replie permettrait de comprendre les causes d’une maladie et de développer un médicament.

Les gens excellent particulièrement sur les ordinateurs lorsqu’un problème de pliage nécessite un saut intuitif ou un changement de stratégie », avancent ses concepteurs. (…) C’est un nouveau type d’intelligence collective, par opposition à l’intelligence individuelle, que nous voulons étudier » conclut Zoran Popović, professeur et expert en infographie et animation, au magazine Nature.

Ces derniers se félicitent que plus de 200 000 joueurs à travers le monde tentent d’apporter une réponse à travers Foldit.