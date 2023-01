Entre nous 2 by D’pendanse : les danseurs de Danse avec les stars enflamment le parquet !

Entre nous 2 by D’pendanse, un nom qui ne vous dit peut-être pas grand chose. Et pourtant, vous connaissez sans doute leurs visages et leurs multiples talents…

En effet, complices à la vie comme à la scène, les 10 danseurs internationaux de cette troupe – dont la plupart mis en lumière par l’émission phare de TF1, Danse avec les stars – enflamment actuellement le parquet des scènes françaises, suisses et belges devant un public déjà conquis ! Et ils seront dans quelques jours à Paris pour deux dates uniques au Palais des Sports, une occasion que nous comptons bien ne pas manquer !

Une soirée entre amis

Comme probablement la majorité du public se déplaçant pour les applaudir, ce ne sera pas la première soirée que nous passerons en compagnie de ces danseuses et danseurs formidablement talentueux que nous retrouvons impatiemment chaque année pour la nouvelle saison de DALS, l’émission qu’on ne présente plus. Sauf que cette fois, les stars, ce sont eux ! Et pour ce qui est du talent, on peut dire qu’ils n’ont plus rien à nous prouver.

C’est donc plutôt ailleurs que nous les attendons, sans trop d’inquiétude. Car il ne suffit évidemment pas d’avoir une renommée pour faire vivre un spectacle pendant plus d’une heure, lui donner du sens, une âme, en faire jaillir un véritable esprit de groupe, une connivence. Mais ces dix artistes et amis réunis autour de leur passion commune semblent avoir trouvé la recette qui fonctionne et nous régalent.

Un spectacle de haut niveau

Créée en 2010 par Maxime Dereymez, c’est en 2015 que la troupe prend véritablement son envol avec son premier spectacle Entre nous. Et à eux dix, ils rassemblent une sacré collections de titres et récompenses, c’est le moins que l’on puisse dire ! Champion(ne)s de danse sportive, danse latine, rock acrobatique, lindy-hop, ou encore salsa…, ils ont la danse et le rythme dans la peau. Et ils s’en donnent à corps et à cœur joie !

Parmi eux, on retrouve quelques vainqueurs de DALS dont la redoutable Denista Ikonomva (qui a remporté pas moins de 4 saisons de l’émission !), Katrina Pratchett (qui s’est emparée du trophée de la toute première saison avec Matt Pokora), ainsi que Maxime Dereymez (vainqueur de la saison 2 avec Shy’m), qui signe également la mise en scène de ce spectacle. À leurs côtés, Marie Denigot, Jade Geropp, Yann-Alrick Morteuil, Christian Millette, Jordan Mouillerac, Guillaume Foucault, et Calisson Goasdoué (qui a rejoint l’émission cette année) brillent tout autant.

À coups de tangos, rumbas et autres cha-cha-cha, ils y dévoilent leur univers, leur amitié, leurs souvenirs de voyages, retracent les moments marquants de leur parcours. Au programme : de l’énergie, de l’humour, de l’émotion, des chorégraphies superbes et enivrantes, des instants d’émerveillement… Bref, de quoi récolter un 10 de Chris Marquez, sans aucun doute !

Entre nous 2 by D’pendanse, mis en scène par Maxime Dereymez avec Denista Ikonomva, Marie Denigot, Katrina Pratchett, Jade Geropp, Yann-Alrick Morteuil, Christian Millette, Calisson Goasdoué, Jordan Mouillerac, Guillaume Foucault & Maxime Dereymez, sera au Palais des Sports de Paris les 28 & 29 janvier et en tournée dans toute la France.