Sortie VOD & Achat digital – UFO Sweden : pasionné et passionnant

Si vous aimez les OVNIS cinématographiques, ou bien les OVNI tout court, vous allez être servi ! UFO Sweden est réalisé pour et par des passionnés : Crazy Pictures, qui proposent un merveilleux second long métrage, pop, coloré, rythmé et original.

Denise (Inez Dahl Torhaug), une adolescente rebelle est témoin de phénomènes étranges et inexpliqués. Et si l’obsession de son père pour les OVNIS avait causé sa mort huit ans plus tôt ? Prête à tout pour découvrir la vérité, elle rejoint les membres de l’association UFO qui enquêtent sur ces faits surnaturels. Ensemble, ils se lancent dans une aventure risquée, s’affranchissant aussi bien des lois gouvernementales que des lois de la physique.

© Crazy Pictures

Crazy Pictures est un collectif de cinéastes suédois, composé de cinq membres, John Nordling, Christoffer Nordenrot, Tormod Ringnes, Lennart Wiklund et Emil Wiklund. Le 7 juin 2008, ils sont diplômés. Le jour suivant, ils ont décidé d’investir tout ce qu’ils avaient pour créer un collectif de cinéma. Premier bureau, première caméra, première voiture de société… Ils avaient tous 19 ans et ne savaient pas ce qu’il allait se passer par la suite. Leur seul objectif : faire des films Suédois spectaculaires, tout en s’amusant. 10 ans plus tard, ils réalisent leur premier long-métrage de cinéma, The Unthinkable (Den Blomsterstertid Nu Kommer) en 2018. Aujourd’hui, leur rêve continue, avec UFO Sweden.

© Samuel Westergren

Ce qui est vraiment génial dans UFO Sweden, c’est que le leitmotiv du film est en total osmose avec la philosophie du collectif. Crazy Picture met en scène une association d’ufologues, passionnés par leur sujet, tout en ayant de véritables connaissances techniques en la matière. Comme la magie du cinéma chez les créateurs, ces scientifiques essaient d’expliquer les phénomènes paranormaux, tout en restant rationnel. En découle une sorte de mise en abyme de leur propre histoire, technicien du cinéma voulant quand même croire à sa magie et son surnaturel.

Des artifices invisibles

Si UFO Sweden fonctionne à ce point, c’est très probablement grâce à sa vraisemblance. C’est un film physique et palpable. Les effets spéciaux et les cascades sont tout le temps crédibles, tout en restant véritablement spectaculaires, ce qui permet au spectateur de rester totalement bouche bée devant l’intrigue qui se déroule sous ses yeux ébaillis. On notera d’ailleurs un climax haut-niveau, avec une course-poursuite parfaitement maîtrisée, exécutée et réalisée, tout comme le reste du film de manière plus général.

© Crazy Pictures

UFO Sweden est également un objet filmique très plaisant et agréable à regarder. Sa direction artistique solide semble s’inspirer de Stranger Things notamment, par son traitement des éclairages et de sa colorimétrie. L’image est quant à elle très particulière, filmée notamment avec des objectifs anamorphiques. Le rendu donne un côté très rétro avec les quelques aberrations esthétiques qui leur sont propres (flare, déformation de la lentille, profondeur de champ et bocquet particulier), qui donnent une texture particulière et très cinématographique au long-métrage.

Un film nostalgique

Dans UFO Sweden, la nostalgie est omniprésente. Tout d’abord, comme évoqué plus tôt, on ressent une mise en abyme et une transposition de leur propre histoire au sein du récit. Ensuite, visuellement et narrativement, le long-métrage se déroule dans les années 1990. En découle une rumebelle de décors, accessoires et costumes de cette même époque. Enfin, l’héroïne est à la quête de son paternel, cherchant des réponses sur son passé. A chaque fois, la solution se trouvera au sein de la technique analogique. Qu’elle soit gravée sur des bandes musicales ou dans des disques durs informatiques, Crazy Pictures semble véritablement puiser dans leurs souvenirs d’enfance pour créer un univers et une histoire personnelle, voire intime.

© Crazy Pictures

Si jamais vous doutez encore sur le fond du film, peut-être serait-il temps de s’attarder sur sa forme me direz-vous. Ça tombe bien, car c’est tout aussi plaisant. Crazy Picture propose un long-métrage super divertissant, pop et fun. Les protagonistes sont tous attachants, bien caractérisés et bien développés. Mieux encore, les dynamiques inter personnages sont très cool et permettent de véritables évolutions au sein de l’intrigue. Qui sont les véritables méchants ? Qui sont les véritables gentils ? Dans UFO Sweden, le doute parcourt l’œuvre à chaque minute, ce qui permet au scénario et au montage de développer un rythme soutenu au service de différents retournements de situations.

© Crazy Pictures

Avant d’être cette grande métaphore filée nostalgique, UFO Sweden raconte avant tout l’histoire d’un personnage, Denise qui traverse sa quête initiatique. Pour transfigurer, elle doit retrouver son paternel, comme doit le faire le film. Car bien que l’entièreté du film soit très ancrée dans le réel, UFO Sweden vire dans un final quasi surréaliste, mais en total adéquation à son propos cinématographie, d’une part mélancolique et d’autre part actuel, par une réappropriation du sous-genre à la mode qu’est le multiverse. On vous laissera découvrir le film cependant pour ne rien gâcher à votre surprise…

© Samuel Westergren

Si jamais ce n’était pas super clair, on vous recommande très fortement de découvrir UFO Sweden réalisé par le collectif Crazy Pictures. Le long-métrage est hyper divertissant, se tient de bout en bout et reste une proposition assez unique en son genre. Mélancolique, actuel et pop, on ressent des influences de Spielberg à , Super 8, Rencontre du troisième type, Stranger Things jusque Interstellar… C’est réalisé par des passionnés, ça se ressent et c’est une véritable ôde au Cinéma, sa science et sa magie. Foncez.

UFO Sweden est disponible en VOD & achat digital.