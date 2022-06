Critique TOUT PEUT ARRIVER : Roméo et le vice

TOUT PEUT ARRIVER fait revenir Roméo Elvis revenir à l’essentiel après quelques zones de turbulences au sein de sa fulgurante ascension.

TOUT PEUT ARRIVER pourrait facilement être résumé par un poncif de critique culturel, celui de l’évident retour aux sources pour Roméo Elvis. Ce fameux dicton, lâché dans un émouvant SKIT de sa grand-mère comme un sage conseil à appliquer au sein de sa propre vie et de toute sa carrière, semble ainsi avoir été bénéfique au rappeur belge. Moment de suspension, de remise en question et de retour à l’essentiel après une agression sexuelle et plusieurs remous, Roméo Elvis, retiré de la scène médiatique ces derniers mois, a pris le temps de se recentrer sur ce qui fait son meilleur, et TPA en est une excellente preuve.

TOUT PEUT ARRIVER débute par FLANCHIN, remise au point salutaire (suivi de prêt par le très bon 3 CAFÉS), douce et efficace, qui confronte le rappeur à toutes les zones d’ombre qui l’ont récemment assailli. Parce que de l’énorme succès du surgonflé Chocolat et de sa pléiade de collaborations prestigieuses (Damon Albarn, -M –, entre autres) avait laissé une sorte d’indigestion à l’auteur de ces lignes. Roméo Elvis, confinement oblige, avait ainsi eu l’idée d’enregistrer en solo MAISON, qui avait également pour but de revenir à quelque chose d’essentiel et de plus direct. Si ce dernier n’était qu’un EP récréatif, TPA revient mettre les pendules à l’heure avec une ambition plus claire, plus sincère, et beaucoup plus aboutie.

Roméo Elvis n’a ainsi jamais été aussi intéressant que dans l’introspection. Même si son talent pour les punchlines sur des bangers efficaces n’est pas à remettre en cause (RAPPEUR PRÉFERÉ, CHATCHIENCHAUD et L’ADRESSE le prouvent aisément), les collaborations du rappeur avec le génial Le Motel offraient un parfait écrin intimiste où l’artiste avait délivré ses meilleurs titres (Ma tête, haut la main). Avec TOUT PEUT ARRIVER, l’on retrouve cette production tellement léchée et travaillée (Merci Vynk, PH Trigano, Dee Eye, Myd, JeanJass, Florent Jeunieaux, Todiefor, Seezy) qu’elle épouse parfaitement l’intimité et le grain de voix grave et chancelant de l’artiste offrant à l’album ses meilleurs moments (QUAND JE MARCHE (COMME BEN MAZUÉ), BIEN, MAQUETTE, 13/12).

Mais le fil conducteur de ce TOUT PEUT ARRIVER, bien au-delà d’un bénéfique et nécessaire exercice d’introspection personnel, c’est bel et bien l’amour. Après le tube qu’a été Soleil, on trouve dans KALIMBA, AVDT, FIN DU MONDE de plus dignes, intimes et appréciables successeurs. Roméo Elvis est amoureux, et le fait savoir de la plus belle des manières, dans toute sa belle diversité, du sentiment radieux et apaisé que laisse l’impression générale de ce joli projet qu’est TOUT PEUT ARRIVER. L’amour de l’être-aimé, et celui enfin retrouvé de soi-même, lâché des crises d’égo, d’énormes et narcissiques ambitions pour revenir sur une note plus juste et plus personnelle.

Enfin, une pincée d’humour et de recul sur les médias en + (RADIO CULTURE BRUXELLES), et TOUT PEUT ARRIVER laisse sur une note de proximité d’un ami que l’on a enfin pu retrouver après les montagnes russes que peuvent se révéler être nos destinées personnelles. TOUT PEUT ARRIVER dans le meilleur, et c’est le bel exemple de ce dernier opus signé d’un Roméo séparé du vice, retrouvant ici aisément la vertu de son art et de son talent.

TOUT PEUT ARRIVER est sorti le 27 mai 2022.