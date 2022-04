Critique This Is Going to Hurt, saison 1 : crise salutaire

This is Going to Hurt, adapté des mémoires d’un ancien médecin britannique, est sûrement LA série à ne louper sous aucun prétexte en ce moment.

This Is Going to Hurt arrive après l’hécatombe. Les marques d’une épidémie mondiale auront ainsi marquée à jamais nos vies, racontées sur le divan de la seconde saison d’En Thérapie et dans les couloirs d’hôpitaux publics en pleine apocalypse dans la deuxième saison d’Hippocrate par chez nous. TIGTH choisit ainsi l’axe de la crise personnelle et (déjà) de tout un corps de métier au début des années 2000, adaptée des mémoires de l’ancien docteur Adam Kay, dorénavant scénariste établi qui adapte ici ses propres écrits pour cette série, portée par le génial Ben Whishaw, produite par la BBC et actuellement diffusée sur CANAL+.

Crise de nerfs

This Is Going to Hurt suit ainsi la vie d’Adam, jeune médecin confronté aux aléas d’un métier de soignant pas facile à pratiquer, entre les cruels manques de moyens de l’hôpital public, et d’une vocation qui aura peu à peu raison de sa vie personnelle, comme de celle de tous ses autres collègues. Et la série d’Adam Kay nous fait entrer avec beaucoup de brio dans une tension palpable, au détour d’un accouchement à haut risque qui mènera notre protagoniste principal bientôt mis sous le coup d’une plainte auprès de l’ordre des médecins.

© BBC

Une tension qui s’immisce dans la vie (où ce qu’il en reste) de chacun des superbes personnages de la série, avec des déflagrations qui ne laisseront personne indemnes. This Is Going to Hurt s’évertue ainsi à dépeindre, un métier non pas comme un simple vocation, mais comme un sacrifice personnel qui broie tout sur son passage. Vie perso, estime de soi, et donc une crise perpétuelle magnifiée par une mise en scène très travaillée, décrivant ainsi le milieu hospitalier comme un rouleau compresseur s’acharnant à broyer les âmes de toute sa superbe galerie de personnages.

Diagnostic (totalement) positif

Si Ben Whishaw est tout simplement bouleversant en jeune médecin à qui tout échappe soudainement, on retiendra également la très juste Ambika Mod, jeune étudiante mise de plein pied dans un métier qui la dépasse. Mais ce serait bien vite réduire l’immense qualité de la série que de la réduire à cette instantané d’apocalypse personnelle et professionnel du milieu médical. Parce que la série d’Adam Kay se trouve emprunte d’un humour grinçant, et d’un véritable spleen qui rend cette proposition réellement palpable et véritablement attachante.

© BBC

On reste ainsi autant scotchés, hilares que vraiment remués à la découverte de cette proposition aboutie, originale et bouleversante. Parce que le show réussit son pari sur tous les tableaux qu’il s’entreprend à nous dépeindre : médical, social, la série signe aussi avec beaucoup de justesse le portrait d’une génération de jeunes trentenaires pour qui la désillusion jalonne les idéaux, prise entre l’étau d’un métier trop encombrant et de nombre d’engagements à assumer pour « enfin » passer à l’âge adulte. Bref, si peu de mots pour autant de qualités, qu’on ne saurait une fois de plus vous conseiller de vous coucher sur le lit d’hôpital inconfortable de This Is to Going to Hurt, qui au-delà de son titre, vous fera véritablement du bien.

This Is Going to Hurt est disponible sur CANAL+.