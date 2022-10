Critique Opération survie au collège, Tome 1 : une rentrée pleine de rebondissements

Opération survie au collège est une bande-dessinée jeunesse qui nous plonge dans le quotidien mouvementé d’adolescents.

Opération survie au collège est une réédition du premier tome d’une série de trois albums à destination des ados.

On y suit les aventures d’une adolescente qui débarque dans un nouveau collège et y rencontre un garçon fort gentil mais avec lequel elle prend un très mauvais départ… Un certain nombre de rebondissements vont lui donner l’occasion de rattraper la situation, à condition qu’elle ose dépasser ses peurs. Un scénario des plus classiques, mais une histoire bien menée et qui a su nous captiver.

Une rentrée du mauvais pied

Pénélope fait sa rentrée au collège ce qui, en soi, n’est déjà pas forcément la plus grande partie de plaisir. Mais en plus de ça, elle est nouvelle dans la ville et ne connaît donc personne. Alors, forcément, quand elle trébuche sur celui que tout le monde appelle « l’intello », elle ne se facilite pas la tâche…

C’est Pénélope qui nous raconte l’histoire. Sa fameuse « rencontre » avec Jaime Thompson, le fameux « ‘intello », la manière dont elle l’a injustement repoussé avant de s’enfuir pour échapper aux moqueries des autres, les « affreux ». Et ces excuses qu’elle n’arrive pas à lui faire, rongée par la honte… En plus, comme si cela ne suffisait pas, elle découvre qu’il appartient au Club de sciences, le grand rival du Club des Arts Plastiques duquel elle fait partie…

C’est d’ailleurs cette rivalité qui va occuper la plus grande partie de l’album. En effet, les deux clubs vont devoir entrer en compétition pour obtenir un stand au forum annuel des clubs scolaires qui se tient chaque année au collège. Et ils ne vont pas se faire de cadeaux ! Aussi, vous l’aurez compris, avec ses rangées de casiers alignés dans les couloirs, ses clubs d’activités diverses et la voix du directeur qui retentit dans un haut-parleur : c’est dans un collège à l’américaine que se déroule l’action.

Une galerie de personnages intéressante

Ainsi, parallèlement aux dialogues, Pénélope nous présente les personnages qui interviennent, commente les situations et nous livre ses états d’âme. On est donc dans un rapport de proximité étroit avec cette héroïne que l’on prend plaisir à voir évoluer et apprivoiser ses craintes, ses doutes. Et la progression lente avec laquelle elle parvient à tisser une relation d’amitié avec Jaime est touchante.

Mais l’autrice a également pris soin de développer plusieurs de ses personnages secondaires, ce qui donne un réalisme et une profondeur supplémentaires à l’histoire. C’est notamment le cas des deux professeurs, aux personnalités opposées mais finalement assez complémentaires. Ou encore de Maribella, jeune fille « sûre d’elle, douée, optimiste et pleine de ressources », qui impressionne par son tempérament combattif et déterminé, mais dont la vie n’est pas forcément aussi facile qu’on l’imagine…

Un album léger et bienveillant

L’humour est subtilement présent tout au long de cet album, parfois dissimulé dans les détails comme dans les pages introduisant chaque chapitre, ou plus astucieusement encore dans les formes que laissent apparaître les découpages de la lune par exemple. L’inspiration manga apporte également aux dessins une dynamique et un rythme efficaces qui rendent la lecture fluide et plaisante.

Mais ce que l’on préfère, c’est le ton réconfortant de cet album, la douceur, la bienveillance et l’enthousiasme qui s’en dégagent. On sent une certaine maturité dans la plume et le trait de crayon de Svetlana Chmakova. Ainsi, c’est avec tout autant de subtilité, sans gros sabots, qu’elle partage à travers cette histoire de belles valeurs comme l’entraide, la compassion, le respect des différences, mais aussi l’amitié ou encore la créativité.

« Règle n°3 de la survie au collège : construire. Fabriquer des choses. Nouer des amitiés. Se construire soi-même. Petit à petit. »

Tout n’est pas simple, mais rien n’est grave. Les erreurs peuvent être corrigées, les peurs dépassées, et les épreuves permettent d’apprendre. C’est le message positif et encourageant que les jeunes lecteurs retiendront finalement de cette lecture qui réussit à nous donner envie de découvrir la suite.

Opération survie au collège, Tome 1, de Svetlana Chmakova, est paru le 09 juin 2022 aux Éditions Jungle.