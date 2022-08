Critique Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile : bons pour personne

Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile voit le phénomène bande-dessinée revenir au cinéma après le petit succès populaire d’un sympathique premier opus. Mais sans conviction pour cette fois.

Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile ne prend pas tout à fait les mêmes et recommence. Exit Roland Giraud, ici remplacé au pied levé par Bernard Le Coq et accueillant Claire Nadeau et Myriam Boyer, cependant toujours épaulés d’Eddy Mitchell, d’Alice Pol et du toujours génial Pierre Richard. Christophe Duthuron, grand admirateur de l’acteur, reprend ici la mise en scène et la musique, le scénario étant une fois de plus signé des auteurs de la géniale bande-dessinée, Wilfrid Lupano et Paul Cauuet. Pourtant, si le premier opus demeurait sympathique mais néanmoins oubliable, ce second opus s’enraye et ne sait jamais vers quelle direction emmener son beau casting.

Migrants et petits vieux

Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile s’entend ainsi aborder de front le sujet des migrants. Une intention louable, maladroitement amenée, lorsque Pierrot (Pierre Richard) se voit expulsé avec sa bande de leur bel appartement haussmannien pour retrouver ses deux amis du Sud-Ouest, Emile (Eddy Mitchell), Antoine (Bernard Le Coq) et Sophie (Alice Pol). Le trio secourra (un peu) l’élection municipale et les aprioris en tentant de faire accepter au Maire et aux habitants de la commune de Montcœur la cohabitation avec six migrants. La facture télévisuelle de l’ensemble contribuait ainsi grandement à la sympathie du premier opus, mais ici c’est le scénario partant dans tous les sens qui énerve plus qu’il ne détend.

© Marie-Camille Orlando, Radar Films, France 3 Cinéma, Orange Studio

Parce que Wilfrid Lupano et Paul Cauuet ne savent pas vraiment quoi faire de leurs nombreux nouveaux personnages. Tandis que certaines répliques s’avéraient véritablement hilarantes dans le premier opus et que l’énergie de Pierre Richard s’avérait être l’un des attraits principaux du projet, tout va ici trop vite et dans tous les sens. Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile souffre ainsi d’un manque de ligne directrice qui rend le film aussi brouillon que mené avec un humour daté qui ne fait plus du tout sourire. D’un désir de fort message politique en passant par une élection, un gala, des malversations financières avec une grande entreprise et des nouveaux personnages sous-écrits, ce deuxième opus finit ainsi rapidement par épuiser.

Bons pour personne

Maladroit, le film l’est ainsi avec beaucoup de sujets qu’il s’entend aborder. La jeunesse est ici évidemment représentée au travers du personnage d’un hacker-ermite qui devient fou quand il découvre la campagne et l’absence de réseau internet. Même chose pour les sujets politiques, laborieusement abordés lors d’une longue scène de gala qui partait de la bonne idée de confronter les sorts des migrants à ceux de provinciaux bien établis. Entrecoupés d’un humour daté et d’une bande originale insupportable et répétitive, Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile ressemble ainsi plus à une enfilade de sketchs ratés plutôt qu’à un véritable film.

© Marie-Camille Orlando, Radar Films, France 3 Cinéma, Orange Studio

Ne sachant être efficace sur la durée, le scénario des pourtant géniaux Wilfrid Lupano et Paul Cauuet s’avère difficilement transposable au cinéma, comme si les deux auteurs s’étaient cantonnés à un crédo d’efficacité à la planche de BD mais non adaptées pour le grand écran. Le travail d’adaptation s’avère ainsi tout bonnement raté, et le tempo comique souhaité, en plus d’un plus gros casting et de nombre de bonnes intentions maladroites, se révèle plutôt épuisant qu’emmené et délirant. Des idées qui resteront malheureusement sur le papier, tant Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile ne s’avère véritablement bon pour personne.

Les Vieux Fourneaux 2 – Bons pour l’asile est sorti le 17 août 2022.