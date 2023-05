Cannes 2023 – Critique Le Retour : Corsica my Love

Après La Fracture, Catherine Corsini revient avec Le Retour, son nouveau film présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023. Contant le retour de deux sœurs ainsi que leur mère dans leur Corse d’enfance, cette nouvelle proposition ressemble malheureusement à des vacances avortées, malgré le talent de ses 2 actrices principales !

Le Retour s’ouvre sur une mère fuyant la Corse, affublée de ses 2 filles Farah et Jessica. Alors que les larmes coulent suite à un appel téléphonique à la portée tragique, une ellipse de 15 ans survient. L’occasion pour le spectateur d’assister au fameux retour de Khedidja (Aïssatou Diallo Sagna, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Fracture) le temps d’un été, accompagnée de ses filles adolescentes jouées par Esther Gohourou (Mignonnes) et Suzy Bemba (Kandisha).

Corse anonyme

Ainsi, Le Retour s’inscrit immédiatement comme une coming-of-age story pour nos 2 protagonistes, ainsi qu’une manière pour la matriarche de panser les plaies du passé. Et si la première partie se veut la plus incarnée (notamment via son excellent duo d’actrices), difficile de valider la seconde tant Catherine Corsini semble finalement peu intéressée à donner l’incarnation requise pour dépeindre sa Corse natale.

© Le Pacte

Fait d’autant plus dommageable, alors que la réalisatrice affirme qu’il y a une part autobiographique dans Le Retour, un moyen pour elle de renouer avec ses racines de la même manière que le personnage de Khedidja. Là encore, Aissatou Diallo Sagna livre une interprétation toute en nuances, mais est peu aidée par une dramaturgie clichée qui étale ses poncifs dès les premières minutes. Le personnage sera finalement réduit à s’assoir sur le banc de touche, sans réelle confrontation au passé autre qu’à travers le regard de ses filles et une amourette sans issue.

Heureusement, les personnages d’Esther et Jessica bénéficient d’une place plus prépondérante au sein du récit, capturant la majorité du métrage à travers une caractérisation opposée et au cheminement narratif complémentaire. La première s’illustre d’entrée de jeu par son caractère frondeur et mal-aimable, tandis que la seconde comme l’aînée au parcours scolaire exemplaire et au tempérament mesuré. 2 personnages incarnés pour le coup, drivant l’ensemble du métrage !

Le Retour du cahier des charges

Et à l’instar d’un film de Kechiche, les deux jeunes filles vont se laisser entrainer dans les tentations estivales (incluant les passages obligés vers l’exploration sexuelle, les premiers émois ou fêtes un peu trop portées sur les substances en tout genre), se déchirer, se retrouver… Bref, si vous avez vu il y a quelques années un certain Mektoub my Love (ou n’importe quelle coming-of-age story), Le Retour paraitra malheureusement sur de gros rails programmatiques malgré la recherche d’authenticité voulue.

© Le Pacte

Une authenticité contrariée là encore par le regard porté sur la Corse, caractérisée par ses jeunes adeptes de la picole, de l’ecsta et des bisous sur la plage : bref des adolescents sans grande particularité me direz-vous, sauf que cette fois ils ont un accent (voire même un gun) ! Même lors d’une escapade en hauteur dans un village pittoresque pour renouer avec leur généalogie, Catherine Corsini passe rapidement sur la question et nous évite un portrait plus pittoresque ou qui sent le vécu concernant sa terre natale.

Bref le cahier des charges se déroule, dans un style naturaliste sans grande singularité, mais heureusement carré, mettant en avant son très bon casting. Même quelques seconds couteaux (on pense à un Denis Podalydès au capital sympathie certain) ont le temps de briller quelques minutes, jusqu’à un final loupant le coche de l’émotion. Comme l’impression de vacances avortées et sans grande incidence finalement…

Le Retour sortira au cinéma en 2023