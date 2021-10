Critique Le foot à l’écran : de quoi en faire tout un cinéma !

Le foot à l’écran est la bible pour tous les passionnés de ballon rond et amateurs de 7ème art.

Le foot à l’écran, c’est plus de 300 films, documentaires, dessins animés et séries sur le thème du foot. Dans ce guide ludique, érudit et exhaustif, Julien Camy et Gérard Camy rendent un bel hommage à deux passions planétaires qui ont entremêlé leurs histoires.

Une rétrospective ludique

Qu’il en soit le sujet principal où qu’il soit intégré à l’intrigue d’un film, le football n’a eu de cesse d’inspirer le cinéma depuis son apparition. Des œuvres célèbres telles que Joue-là comme Beckham ou Les yeux dans les bleus aux sympathiques navets comme Shaolin Soccer, en passant par les films d’auteurs et autres curiosités : la liste est longue ! Et la télévision n’est pas en reste puisqu’elle met aussi le ballon rond à l’honneur à travers des dessins animés comme le célèbre Olive et Tom, des documentaires ou encore des séries.

Ce guide nous présente donc – de manière chronologique et thématique – plus de 300 œuvres. Chacune d’elle est accompagnée de son affiche et/ou de visuels ainsi que d’un court paragraphe de présentation. Certains, plus cultes, font l’objet d’un petit coup de projecteur supplémentaire à travers des anecdotes. Et à cette rétrospective s’entremêlent çà et là des quizz, pour tester vos connaissances, ainsi que des focus sur des thèmes, des œuvres ou des joueurs cultes comme le Roi Pelé, première star internationale du football.

Un contenu riche et vivant

La mise en page dynamique et variée rend la lecture aussi fluide qu’agréable. Les illustrations sont nombreuses, dispersées sur chaque page tandis que les textes ne sont jamais très longs. De plus, la diversité des thématiques abordées, de même que quelques témoignages (Guy Roux, Candice Prévost, Ken Loach…) rendent le contenu aussi captivant que vivant.

On apprend que le labrador du film Didier, d’Alain Chabat, s’appelait en réalité Elliot et appartenait à un défenseur et entraîneur du PSG, Ricardo Gomes ; on redécouvre la célèbre anecdote du match de foot entre soldats anglais, français et allemands au beau milieu des tranchées de la Première Guerre mondiale lors de la trêve de Noël 1914 ; on plonge également dans le monde effrayant des Hoolligans… Bref, vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

« Sport universel, le football peut être à la fois une métaphore des conflits mais aussi un symbole d’évasion ou de rapprochement. Ainsi, l’adversaire n’est pas forcément l’ennemi que l’on pense. »

Une importance sociale, culturelle et politique

Les auteurs mettent un coup de projecteur sur les séries, les documentaires, les navets autour du foot ; les biopics des grands footballeurs, l’histoire de la coupe du monde ; sur les films autour des histoires de supporters, des entraîneurs ou des agents ; sur les drames humains à travers l’histoire ; mais aussi les différentes luttes sociales auxquelles il participe.

Car, bien loin de n’être qu’un objet de divertissement, le sport le plus filmé et diffusé au monde s’est fait aussi l’écho des conflits du XXème siècle et des revendications de notre époque. Ainsi, on découvre par exemple comment il s’est révélé un outil de propagande communiste durant l’entre-deux guerres ; ou comment il prend part à de grandes luttes de notre époque comme celles contre le racisme et l’homophobie, ou encore en interrogeant le statut des femmes.

Un véritable ouvrage de référence pour tous les passionnés de foot et de cinéma.

Le foot à l’écran, de Julien Camy & Gérard Camy est paru le 30 septembre 2021 aux Éditions Hugo Image.