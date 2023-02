Critique L’art et la création de Hogwarts Legacy – L’héritage de Poudlard : un Artbook magique !

L’art et la création de Hogwarts Legacy – L’héritage de Poudlard nous livre les secrets de conception et les plus beaux artworks du jeu vidéo épique.

L’art et la création de Hogwarts Legacy – L’Héritage de Poudlard est LE beau livre du moment que tout fan d’Harry Potter digne de ce nom se doit de posséder !

Le monde magique de Hogwarts Legacy n’a pas fini de faire parler de lui ! En effet, tandis que le titre d’Avalanche Software, sorti il y a quelques jours à peine, enchaîne déjà les records, c’est un Artbook tout aussi enchanteur que nous proposent les éditions Mana Books, spécialistes en la matière.

« Notre défi principal était de proposer un contenu à la fois inédit et respectueux des repères acquis par les lectures et les visionnages antérieurs. »

Le monde des sorciers nous ouvre grand ses portes

Attendu par toute une communauté de fans passionnés, le RPG d’action-aventure immersif en monde ouvert est disponible depuis le 10 février sur PS5, Xbox Series et PC. Les détenteurs de PS4 et Xbox One devront encore attendre un peu puisque ces versions sortirons le 04 avril, tandis que l’édition Nintendo Switch se fera quant à elle désirer jusqu’au 25 juillet.

© 2023 Warner Bros

Mais l’artbook est, lui, déjà disponible pour tout le monde ! Et ça c’est une bonne nouvelle ! D’autant que les éditions Mana Books, fidèles à elles-mêmes, nous proposent un ouvrage de grande qualité. On se souvient en effet du guide book Final Fantasy VII Remake Ultimania que nous vous présentions en décembre dernier, et qui n’est qu’un des nombreux exemples d’ouvrages de référence proposés par cette maison d’édition pop culture française.

La magie au rendez-vous

Au fil des pages, on voyage donc à travers la création de ce jeu d’exploration ambitieux qui nous emmène dans un univers inspiré des livres et des films Harry Potter. Inspiré oui… Car, rappelons-le, J. K. Rowling n’a pas été impliquée dans le développement du jeu ni dans son scénario. Il ne s’agit donc ni d’une suite ni d’une adaptation des aventures du jeune sorcier à lunettes, mais bien d’un univers original… et pas moins magique pour un sou !

© 2023 Warner Bros

Ainsi, le jeu se déroule à la fin des années 1800, soit près de 200 ans avant les aventures d’Harry Potter. On n’y croise donc aucun des personnages des romans et des films. Le seul héros apprenti-sorcier ici, c’est le joueur ! L’intrigue est donc inédite, et de nouveaux lieux viennent s’ajouter à ceux qui nous sont déjà familiers.

« Il ne s’agit pas d’une aventure d’Harry Potter déjà connue. Le joueur suit son propre chemin. Nous voulions à tout prix éviter de faire de lui un touriste visitant un parc d’attractions ou un plateau de tournage d’une adaptation de Harry Potter, où tout le charme, le mystère et la magie ont déjà été révélés.(…) » Jeff Bunker, directeur artistique.

Le décor et l’envers du décor !

L’ouvrage est particulièrement bien construit et offre un contenu à la fois riche, précis et vivant. Déjà par ses superbes et très nombreuses illustrations qui proposent une véritable immersion dans l’univers. Et également par les propos issus d’entretiens exclusifs avec Avalanche qui parsèment l’ensemble du texte. Ainsi, au fur et à mesure que l’on progresse dans l’ouvrage et que l’on explore l’univers du jeu, on découvre les ambitions, mais aussi les questionnements et les réflexions qui ont précédé les choix de scénario et de développement.

© 2023 Warner Bros

Outre les différentes quêtes et les nombreuses possibilités offertes par le jeu, on fait bien-sûr connaissance avec les personnages – des professeurs aux amis et camarades de classe en passant par les fantômes, gobelins et autres ennemis. Puis une visite minutieuse des lieux nous guide à travers Poudlard, Pré-au-lard, ou encore les Highlands. Sans oublier la présentation du bestiaire d’Hogwarts Legacy. En effet, de nombreuses espèces toutes plus surprenantes les unes que les autres côtoient le légendaire hippogriffe, le phénix ou encore les dragons.

Bref, vous l’aurez compris, que vous ayez ou non déjà découvert le jeu importe peu. Si vous êtes fan d’Harry Potter, cet ouvrage est clairement un must-have.

L’art et la création de Hogwarts Legacy – L’héritage de Poudlard est paru le 09 février 2023 aux Éditions Mana Books.