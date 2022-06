Critique La petite encyclopédie galactique : une surprenante visite guidée de l’univers !

La petite encyclopédie galactique nous propose une visite guidée passionnante et ponctuée d’anecdotes surprenante de l’univers !

La petite encyclopédie galactique est un livre piège ! Parce qu’on se dit que l’on va « juste » le feuilleter, comme ça, rapidement… Parce qu’il est gros, que le sujet est un peu pointu, qu’il y a beaucoup d’illustrations, certes, mais pas de couleurs… Et puis, sans même s’en être rendu compte, cela fait déjà 1h qu’on a le nez dedans !

« Imaginez si l’on supprimait le vide qu’il y a dans les atomes de tous les êtres vivants : l’humanité entière tiendrait dans un cube de la taille d’un sucre ! »

Pour tous les curieux !

En effet, nul besoin d’être passionné de sciences ou féru d’astronomie pour se laisser captiver par cette incroyable traversée spatio-temporelle. Chris Pavone est l’auteur et animateur du fil Twitter « Tu sais pas quoi ?! ». Il nous partage ici des centaines d’informations assez dingues et passionnantes sur les comètes, les trous noirs, les galaxies, les étoiles… En gros sur tout ce qui peuple (à notre connaissance évidemment) l’univers.

Qu’est-ce qu’une « année-lumière » ? le big bang ? un mirage ? une nébuleuse ? un trou noir ? Qu’est-ce qui provoque la gravitation ? Pourquoi les planètes sont-elles rondes ? Quel avenir pour l’univers ?… Saviez-vous par exemple que la vitesse de la lumière équivaut à 300 fois Lille-Marseille en une seconde ? Que le plus grand astéroïde connu mesure environ 950km de large ? Ou encore qu’il nous faudrait 850 ans pour faire le tour de la plus grosse étoile connue avec un avion de ligne ? De quoi donner un peu le vertige parfois, tant cela remet en perspective nos notions du temps, de l’espace, du poids, ou encore de la vitesse !

Et on peut dire que l’auteur sait s’y prendre pour stimuler notre curiosité, notre attention, et ménager une sorte de suspense ! Car cette encyclopédie de A à Z de l’Univers est organisée de manière à ne jamais devenir ennuyeuse ou lassante. Notamment grâce à des paragraphes courts qui vont à l’essentiel, de nombreuses illustrations ; mais aussi et surtout des encarts « Le saviez-vous ? » et « Incroyable » (notre petit préféré !).

Vous allez être bluffés !

Car, pour le coup, pas de publicité mensongère : les infos partagées dans les encadrés « Incroyable » le sont vraiment ! Et si on peut éventuellement finir par sauter quelques pages ou renoncer à tout lire en une fois (!), en revanche on ne peut résister à l’envie de parcourir toute l’encyclopédie en picorant ces infos insolites ! Rien qu’avec ça, on vous garantit que vous allez avoir de quoi épater la galerie lors de vos prochains apéros !

L’un de vos amis se plaint de peser 70 kilos ? Il sera soulagé de savoir que sur le Soleil, il en pèserait environ 2000 ! Votre collègue est du genre frileux ? L’idée que la température dans le vide spatial est d’environ -270,45°C devrait suffire à le réchauffer ! Votre belle-mère se lamente sans cesse que le temps passe trop vite ? Qu’elle se réjouisse de ne pas vivre sur Mercure où une année ne dure que 88 jours terrestres ! Votre meilleure amie a peur de la vitesse ? Alors qu’elle s’accroche bien à son canapé car elle parcourt chaque année 940 millions de kilomètres autour du soleil à pas moins de 107 000 km/h !

Après ça, on voit forcément un peu les choses sous un autre angle… Et l’on prend conscience avec un peu plus d’acuité que chacun de nous autres, terriens, n’est qu’une minuscule poussière dans l’univers… Enfin, trois milliards de milliards de milliards d’atomes tout de même par personne, pour être plus précis !

La petite encyclopédie galactique, de Chris Pavone, est parue le 09 juin 2022 aux Éditions de l’Opportun.