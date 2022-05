Critique La nuit des anges : une plume et une intrigue captivantes

La nuit des anges est un thriller psychologique captivant autour de secrets enfouis et de disparitions d’enfants.

La nuit des anges est le premier roman d’Anna Tommasi, et on a déjà hâte qu’elle récidive !

Après de longues années d’absence, Alice, jeune maman divorcée, revient dans la ville bretonne de son enfance avec son petit garçon autiste. L’occasion de retrouver sa famille, d’anciens amis, mais aussi des souvenirs douloureux. Et notamment celui de la disparition de sa meilleure amie vingt-cinq ans plus tôt, dont le corps n’a jamais été retrouvé. Un passé qui la rattrape tandis qu’une fillette disparaît mystérieusement…

Une plume enveloppante

Ce n’est pas si souvent que l’on s’impatiente de retrouver un livre tant sa lecture nous procure de plaisir. Et c’est le cas ici. Nous n’avons pas lu La nuit des anges, nous l’avons dévoré ! Dans un style simple et authentique, Anna Tommasi pose dès les premières pages une atmosphère dans laquelle on se sent bien. Les personnages – tout comme ces paysages de Bretagne – nous semblent proches. Et il flotte comme un parfum de nostalgie, de douceur, une certaine tendresse même.

On est si bien à vrai dire que l’on est surpris lorsque l’histoire bascule vers le thriller psychologique. Bon, c’est aussi parce que nous nous sommes plongés dans la lecture sans aucun souvenir du pitch ! Mais la surprise se révèle bonne. Car l’autrice maîtrise tout autant ce genre. L’intrigue est bien construite, bien amenée et menée. Et on ne s’ennuie à aucun moment tant la forme nous embarque autant que le fond.

Anna Tommasi aborde les sujets des relations familiales et des secrets qui les hantent, l’autisme, ou encore les relations amoureuses. Et elle le fait avec justesse, de manière parfaitement dosée et réaliste. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir suffisamment creusé la psychologie de certains personnages et d’avoir cédé à quelques facilités scénaristiques. Mais cela ne nuit en rien à la qualité du récit et au plaisir que l’on prend à dérouler le fil de l’histoire.

Une lecture fluide et prenante

Souvent, dans les polars, les premières pages nous bombardent de tant de personnages que l’on a parfois du mal à s’y retrouver. Ce qui peut créer une certaine frustration. Mais ici, l’intrigue et les personnages se mettent en place de manière progressive et naturelle. Si bien que l’on intègre sans mal tous les éléments et que l’on a le temps de s’attacher aux différents protagonistes. Pour autant, ce démarrage en douceur ne paraît absolument pas long tant l’écriture est agréable.

Et puis, des graines d’angoisses semées çà-et-là emplissent peu à peu l’atmosphère. Notamment à travers les retranscriptions de séances thérapeutiques troublantes et terrifiantes avec un mystérieux enfant aux tendances sociopathes qui entrecoupent régulièrement le récit. De quoi donner la chair de poule et nous tenir en haleine jusqu’au dénouement !

Pour autant, si vous aimez les thrillers anxiogènes, oppressants et au rythme effréné, on vous conseille plutôt de vous plonger dans Sinopsix, d’Angélina Delcroix. Ou dans La petit ritournelle de l’horreur, de Cécile Cabannac. Mais si vous êtes (aussi) sensible au style d’écriture et que vous aimez les thriller façon téléfilm (de qualité !), vous aurez certainement le même coup de cœur que nous ! Une vraie réussite !

La nuit des anges, d’Anna Tommasi, est paru le 02 mars 2022 aux Éditions Prélude.