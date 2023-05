Cannes 2023 – le palmarès du 76e Festival de Cannes

Roulement de tambours… Il est temps de découvrir le palmarès de cette 76ème édition du Festival de Cannes (2023). Après de multiples tentatives de pronostics, des discussions de couloirs peu fiables sur le ressenti de chaque membre du jury par rapport à tel ou tel film, les grands gagnants ont été annoncé et chose rare dans l’histoire de Cannes : le palmarès a été bien reçu par (presque) tout le monde !

Pour la Palme d’or, c’est l’excellent Anatomie d’une chute réalisé par la française Justine Triet qui s’empare du prix prestigieux. C’est la 4e Palme d’or pour la France en 10 ans ! On demeure déçu pour notre favori, The Zone of Interest qui repart tout de même avec le Grand prix (mais on aurait préféré un inversement des prix avec Anatomie d’une chute). En ce qui concerne le reste des récompenses, le palmarès a su être juste avec la présence de Trân Anh Hùng pour le prix de la mise en scène (la Passion de Dodin Bouffant), ainsi que des Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki en prix du jury.

Palmarès du Festival de Cannes 2023

Palme d’or : Anatomie d’une chute de Justine Triet

Grand prix du jury : The Zone of Interest de Jonathan Glazer

Prix du jury : Les Feuilles mortes d’Aki Kaurismäki

Prix de la mise en scène : Trân Anh Hùng pour la Passion de Dodin Bouffant

Prix d’interprétation féminine : Merve Dizdar dans les Herbes sèches

Prix d’interprétation masculine : Koji Yakusho dans Perfect Days

Prix du meilleur scénario : Yuji Sakamoto pour Monster

