Borderlands 3, un mois d’évènements anniversaires !

By Ida Gonthier

Cela fait presque un an que Borderlands 3 est sorti (le 13 septembre 2019). En remerciement à la communauté, 2K et Gearbox vont lancer la fête d’anniversaire de Borderlands 3 le 30 juillet avec six semaines de mini-événements.

Les mini-événements seront déployés un par un, chaque jeudi du 30 juillet au 10 septembre. Le thème et les détails de chaque mini-événement seront annoncés chaque semaine sur borderlands.com et les réseaux sociaux.

@2K/ Gearbox

Voici un aperçu de ce qui nous attend…

Surcharge ÉCHOcast (du 30 juillet au 6 août) : tu auras plus de chances de récupérer du butin lors des événements de coffre rare avec l’extension Twitch ÉCHOcast ;

(du 30 juillet au 6 août) : tu auras plus de chances de récupérer du butin lors des événements de coffre rare avec l’extension Twitch ÉCHOcast ; Plus de butin de boss (du 6 août au 13 août) : la plupart des boss auront plus de chance de te donner du butin légendaire ;

(du 6 août au 13 août) : la plupart des boss auront plus de chance de te donner du butin légendaire ; Monstres à butin déchaînés (du 13 août au 20 août ) : le taux d’apparition des ennemis à butin augmentera ;

(du 13 août au 20 août ) : le taux d’apparition des ennemis à butin augmentera ; Pluie d’éridium (du 20 août au 27 août) : les ennemis te donneront plus d’éridium, tandis que les objets éridiens seront en promotion ;

(du 20 août au 27 août) : les ennemis te donneront plus d’éridium, tandis que les objets éridiens seront en promotion ; Léger chaos (du 27 août au 3 septembre) : modificateurs faciles dans le mode Chaos ;

(du 27 août au 3 septembre) : modificateurs faciles dans le mode Chaos ; Pluie de billets (du 3 septembre au 10 septembre) : les ennemis abandonneront plus d’argent en jeu.

Pour participer à ces mini-événements gratuits, il te suffit de posséder un exemplaire de Borderlands 3. Leurs effets seront également visibles dans les autres campagnes additionnelles incluses dans le Season Pass.

Le mois d’évènements anniversaires de Borderlands 3 se déroulera du 30 juillet au 10 septembre 2020.