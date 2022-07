Black Panther, The Sandman, les Stones... notre récap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! la température plus vivable, on a déménagé le temps d’un week-end à San Diego, Californie, histoire de retrouver 40° à l’ombre mais surtout de voir en avant-première les bandes annonces diffusées au Comic-Con. C’est faux, on n’a pas bougé, mais on vous offre quand même Black Panther 2, The Sandman ou les Stones, entre autres.

Côté cinéma,

La grosse annonce du Comic-Con de San Diego, du moins du côté de Marvel (et soyons honnête, là-bas Marvel is king), c’était la bande-annonce de Wakanda Forever , la suite de Black Panther qui rend justement hommage au regretté Chadwick Boseman. C’est beau, c’est émouvant, il y a Namor, bref on a hâte.

Petit aperçu et pas des moindres, le teaser de John Wick 4 où Keanu Reeves revient pour casser des clavicules et tirer sur tout ce qui bouge, même Donnie Yen (ou du moins essayer). Ça s'annonce vénère et nous on est bouillants.

Côté séries,

S’il est toujours fait aucune mention des films The Walking dead qui devaient voir le retour de Andrew Lincoln dans les bottes de Rick, on vient d’apprendre qu’un nouveau spin-off continuerait ses aventures avec Michonne dans une mini-série de six épisodes. Soit de quoi continuer de se perdre dans les limbes zombifiées de AMC pour un bon moment…

Netflix présente sa nouvelle fresque sérielle avec The Sandman dont la bande-annonce montre, avec une beauté inédite pour la plateforme, le monde des rêves imaginés par Neil Gaiman prendre vie majestueusement. Nous voilà éblouis.

Côté jeux vidéo,

Avec la guerre en Ukraine, EA Sports vient de sanctionner la Russie en excluant l’équipe nationale russe ou les clubs russes dans le Fifa 23 qui arrive prochainement.

Si vous êtes un amoureux de nos amis les bêtes, Stray est pour vous. Le nouveau jeu de Annapurna Interactive, éditeur de 12 Minutes ou Outter Wilds, est devenu le meilleur lancement du studio. De quoi ronronner dans votre salon puisque le jeu était notamment inclus dans le PS Plus Premium.

Côté musique,

A l’hippodrome de Longchamps à Paris, les Rolling Stones ont enflammé les oreilles des parisiens, 27 ans après leur précédent concert au même endroit. 55000 personnes s’étaient déplacées pour voir le mythique groupe de rock fêter leur anniversaire (Mick Jagger prend 79 ans demain) pour des riffs qui n’ont, eux, pas pris une ride.

Pour la troisième fois, des musiciens itinérants ont mêlé road trip en vélo à travers la Normandie, pour faire visiter et découvrir des monuments du patrimoine normand, dans lesquels ils performaient également des concerts classiques pour plébisciter ces lieux oubliés.

Côté littérature,

Si l’anime totalise 1025 épisodes pour l’instant, le manga papier One Piece vient de fêter ses 25 ans de publication, avec près de 500 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Les pirates ont la peau dure !

Strasbourg vient d'être désignée comme Capitale Mondiale du Livre UNESCO en 2024. Elle succède à Accra, la capitale du Ghana, et devient la première ville française à recevoir ce label et promet de mettre en place de nombreux projets pour développer et démocratiser la lecture pour tou.te.s et partout.

Côté spectacle,

Vu l’abondance de propositions relayées par notre Mélina nationale, on vous laisse faire votre marché dans ses récents articles sur le festival d’Avignon.