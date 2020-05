By Emeric Bispo

Benjamin Gates : un troisième film et une série chez Disney+

Double dose de Benjamin Gates avec dans les tuyaux un troisième film et une série spin-off pour Disney + !

Deux pour le prix d’un ! Alors que cela fait 12 ans que le troisième volet des aventures du chasseur de trésor de Disney se fait attendre, sans que l’on sache trop pourquoi étant donné les succès précédents (347,512,318$ pour le premier et 459,242,249$ pour la suite), c’est son producteur Jerry Bruckheimer qui lâche des grosses infos au micro de Collider :

“Nous travaillons sur un Benjamin Gates pour le service de streaming et un pour le grand écran. J’espère qu’ on les réunira pour ensuite vous apporter un quatrième Benjamin Gates, mais pour le moment les deux projets sont développés activement. Celui pour Disney+ aura le même concept mais un casting plus jeune. Celui pour le cinéma aura quant à lui le même casting.”

Il faut avouer que l’on ne l’avait pas trop vu venir mais cela n’est pas si étonnant. En effet, à l’instar de la saga Star Wars, il semblerait qu’on se dirige vers une “Marvelisation” de cette saga lucrative de Disney à coup d’univers étendu. Le producteur précisera que le film est actuellement en cours d’écriture, par le scénariste Chris Bremner (Bad Boys For Life) et que Jon Turtletaub devrait revenir à la caméra. Quant à la série elle est en cours développement avec le script de l’épisode pilote et un traitement global d’écrit.

Encore aucune date n’a été annoncée pour la suite de la franchise Benjamin Gates.