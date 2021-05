Benedetta de Verhoeven tient sa bande-annonce

By BLUE

Le très attendu nouveau film de Paul Verhoeven, déjà décalé en raison de la crise sanitaire, se montre enfin dans une première bande-annonce. Après Elle, l’ami Verhoeven semble vouloir s’abonner aux films polémiques avec Benedetta.

Pour rappel, le film s’inspire de l’œuvre de Judith C. Brown, Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne, paru en 1986. Il racontera l’histoire vraie, on suppose romancée pour l’occasion, de Benedetta Carlini – ça tombe bien – ayant rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Que ce soit sa « relation privilégiée » avec le Christ, mais aussi son homosexualité, le film explorera cette figure importante du 15e siècle. Les fans de nonnesploitation sont aux aguets.

Côté casting, c’est Virginie Efira qui prêtera ses traits à l’héroïne, entourée de Lambert Wilson, Charlotte Rampling ou encore Daphné Patakia – qui joue également en OVNI(s). Pour les curieux de l’après Benedetta, on sait déjà sur quoi portera le prochain film de Verhoeven.

Benedetta est attendu pour le 6 juillet 2021 au cinéma, cette fois-ci c’est la bonne.

