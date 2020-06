Batwoman : Un nouveau personnage pour justifier le départ de Ruby Rose

Après la fin de la saison 1 et le départ de Ruby Rose, CW annonce une nouvelle super-héroïne pour enfiler le costume de Batwoman.

Un proche de la production a témoigné auprès de TV Line que « ce n’était pas sa décision à 100%. C’était une rupture mutuelle. Elle n’était pas heureuse de travailler sur la série, du coup, est-ce que c’était agréable de travailler avec ? Non ! Alors, tout le monde a décidé que ce serait dans le meilleur intérêt de la série, et pour toutes les parties concernées, de se séparer. Ce n’était tout simplement pas un bon choix. » Il rajoute qu’elle ne supportait pas les longues heures de tournage pour un programme TV et ne s’acclimatait pas à Vancouver, lieu de la production. Des affirmations que la principale intéressée a démenti sur son compte Instagram.

Quelles que soient les véritables raisons, la production a choisi de non pas recaster le personnage, par soucis de cohérence, mais d’en créer un original. Selon Decider, une certaine Ryan Wilder, une femme de la vingtaine, enfilera la cape. Elle est décrite comme à l’opposé de Kate Kane étant “sympathique, désordonnée, maladroite et rieuse« . Mais il ne faut pas se fier aux apparences car elle resterait « une combattante redoutable et dangereuse, athlétique, passionnée, faillible et une lesbienne assumée« . Malgré cela, elle semble avoir une histoire assez tragique puisqu’elle aurait été une « trafiquante de drogues pendant des années et qu’elle a noyé ses souffrances derrière ses addictions« .

Batwoman reviendra les traits de Ryan Wilder en 2021.