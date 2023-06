Avignon 2023 – Manon Lepomme dans Je vais beaucoup mieux merci ! : de la dynamite

Manon Lepomme revient toujours aussi déjantée et décomplexée dans un second one-woman show qui confirme son talent.

Manon Lepomme se pose un tas de questions, plus ou moins existentielles. Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère, puisqu’il faut bien se résoudre à accepter qu’elle ne soit pas Lady Di ?…

Et surtout, comment faire tenir tout ce qu’elle a prévu de dire (et tout le reste !) en une heure ?! Si vous n’étiez pas bien réveillés, rassurez-vous ça ira beaucoup mieux après !

On prend la même et on recommence !

Nous avions découvert la plus déjantée des comédiennes belges dans son premier spectacle, Non, je n’irai pas chez le psy !, au Festival OFF d’Avignon 2019. Et nous en avons gardé un souvenir suffisamment bon pour avoir envie de prendre de ses nouvelles. Alors comment va-t-elle ? Beaucoup mieux nous dit la jeune femme, et on est assez tenté de la croire si l’on en juge par l’énergie qui l’anime !

© Marie Minne

En effet, Manon Lepomme part dans tous les sens, ça ça n’a pas changé ! Elle s’emballe, parle très fort et à toute vitesse, digresse à n’en plus finir… Mais elle fait tout cela d’une manière tellement naturelle et assumée que l’on rit à tous les coups ! Ce qui a changé en revanche, c’est son âge. Eh oui, à presque 35 ans, certains constats s’imposent, et pas des plus agréables, en témoigne d’ailleurs son entrée en scène très… corporelle !

Désormais, elle boit des infusions nuit tranquille et ventre plat, parle de crédit hypothécaire avec ses ami(e)s et trie ses chaussures par saison ! Toute ressemblance (…) serait complètement fortuite, cela va sans dire… Ah, et attention avec certains sujets comme le consentement où… les nappes en papier, qui peuvent vite la tendre ! D’autant que, quand elle se met en colère, elle ne fait pas non plus semblant !

Une artiste attachiante !

Manon Lepomme n’est pas un remède contre les maux de tête, ça c’est sûr ! Mais on le dit avec beaucoup de tendresse, car l’humoriste qui aime parler vite et fort nous régale de sa franchise, de sa bonne humeur et de son énergie communicative. Trois qualités qui lui donnent un style bien à elle, mais qui ne sont pas ses seuls atouts.

© Marie Minne

En effet, sa maîtrise du rythme, son talent pour l’improvisation et l’efficacité de ses interactions (toujours très réussies !) avec le public donnent une dynamique parfaite à son spectacle. D’autant que la jeune femme n’y va jamais par quatre chemins, c’est le moins qu’on puisse dire ! Pour autant, derrière toute cette exubérance et cette pétillance, on sent que la douceur n’est pas bien loin. Comme lorsqu’elle s’adresse à la petite Manon, après nous avoir emmenés faire un tour dans son enfance et nous avoir fait une place aux repas de famille aux côtés de ses grands-parents italiens. Ou quand elle s’essaye à l’ASMR, mais ça c’est une autre histoire !

En réalité, on sent bien qu’elle pourrait nous faire rire avec tout, ne serait-ce que par sa manière d’aborder les choses et de ne dire que ce qu’elle pense ! Après cet essai confirmé nous serons donc, c’est certain, au rendez-vous du troisième spectacle…

Manon Lepomme dans Je vais beaucoup mieux merci ! se joue au Théâtre Le Paris Avignon, du 07 au 29 juillet, les jours impairs, à 16h35.

Également en tournée en France et en Belgique.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.