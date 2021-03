Doom Eternal The Ancient Gods Part II, trailer et bonne nouvelle

On vous embêtait pas plus tard qu’avant hier avec le teaser de The Ancient Gods Part II et on retourne à la charge aujourd’hui – rassurez-vous la prochaine fois ce devrait être le test. ID Software avait promis un trailer, c’est pas moins de 1 minute et 48 secondes de délicatesse qu’il nous propose en ce jour saint.

Vous savez cependant quel jour est encore plus saint que cette belle journée pluvieuse ensoleillée d’un trailer de Doom Eternal ? Demain, le 18 mars 2021, soit le jour de la sortie de la conclusion de The Ancient Gods – et de Doom Eternal au passage ?

En tout cas, ce trailer a tout du rodéo final pour le Slayer et tout du grand buffet pour les joueurs. Au moins, l’attente ne sera pas longue. Et n’oubliez pas de fêter l’anniversaire de Doom Eternal, il aura 1 an tout pile dans 3 jours, le 20 mars. Elle est pas belle la vie ?

Doom Eternal – The Ancient Gods Part II sera disponible dès le 18 mars 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Next Gen.

