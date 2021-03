Doom Eternal – The Ancient Gods Part II se tease

Après un premier DLC aux allures de chemin de croix, Doom Eternal semble bien décidé à faire de nouveau souffrir ses joueurs avec la seconde partie de son stand alone : The Ancient Gods Part II.

Après la discrète apparition de succès mentionnant cette seconde extension sur la page Steam du titre, puis la publication du bien bel Artwork que vous avez eu l’occasion de voir puisque en couverture de cet article, voilà enfin un premier teaser pour nous annoncer… le trailer. On ne vous parle pas non plus des leaks, mais imaginez bien qu’ils sont légions. La communication autour de Doom Eternal semble rester une science complexe.

Rappelons aussi que nous apprenions il y a quelques jours de cela qu’Eternal avait à lui seul généré près 450 millions de dollars. Une rondelle somme qui permettrait sans doute de continuer à développer le Doom-verse. En effet, si The Ancient Gods Part II va clôturer la première année d’existence du bijou d’ID Software, que va-t-il en être après ? On ne le sait pas, mais de tels chiffres peuvent laisser augurer de bonnes choses.



En tout cas, dans un futur plus proche de notre présent, on attend déjà le premier trailer de Ancient Gods Part II prévu pour le 17 mars qui devrait sans doute fixer une date de sortie. Notez qu’une mise à niveau est aussi prévue pour ces versions Playstation 5 et Xbox Series X, et que le mode invasion, permettant d’aller jouer le démon dans la partie d’autres gens est toujours prévu et devrait arriver avec la mise à jour gratuite qui accompagnera cette seconde partie d’Ancient Gods.

Doom Eternal est quant à lui disponible depuis le 20 mars 2020 sur PC, PS4, Xbox One, mais également sur Nintendo Switch depuis le 8 décembre 2020.

(Visited 22 times, 22 visits today)