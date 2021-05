Les activités à reprendre en toute sécurité après la période de confinement

Bien plus qu’une simple crise sanitaire, la pandémie de la COVID 19 touche à plusieurs autres aspects de la vie. Elle impacte considérablement la vie sociale, économique et sociale dans tous les pays du monde à des degrés différents. Pour y faire face, les États ont pris des décisions allant du confinement à l’interdiction de plusieurs activités. À la fin du confinement, voici une liste non exhaustive des activités que vous pourrez reprendre en toute sécurité !

Projet X ©20th Century Fox

Organiser un anniversaire en petit comité et en plein air

Souhaitez-vous organiser une fête à l’occasion de votre anniversaire ou celui d’un proche ? Si oui, cela est bien possible si vous respectez certaines règles. Dans un premier temps, il est important de réduire au maximum le nombre d’invités. Limitez les participants aux membres de votre famille et aux amis proches. Sachez qu’une fête en petit comité vous fait courir moins de risque. En outre, sur la carte d’invitation, n’oubliez pas de préciser que le port de masque est obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières.

Dans un second temps, opter pour une fête en plein air. Bien que les espaces extérieurs nécessitent plus d’efforts pour la décoration, c’est la meilleure solution au cours de cette période de crise sanitaire. De plus, vous avez la possibilité de commander sur Sparklers-club.com des articles de fêtes pour donner une ambiance festive au cadre. Optez par exemple pour :

les ballons en chiffre, en lettre ou autres ;

les guirlandes « JOYEUX ANNIVERSAIRE » ou « HAPPY BIRTHDAY » ;

les LED et fluo ;

les assiettes d’anniversaire

les accessoires de déguisement.

Qu’il s’agisse d’un anniversaire à thème ou non, ces accessoires festifs vous permettent de créer une ambiance chaleureuse et agréable.

Gatsby le magnifique ®Bazmark Films

Aller au cinéma

L’univers du cinéma est sans aucun doute l’une des plus grandes victimes de cette crise sanitaire. En effet, les salles de cinéma ont dû fermer leurs portes durant une longue période conformément aux dispositions prises par l’État. Cette décision a été prise afin de contrôler la propagation du virus et de limiter les dégâts. Cependant, les salles de cinéma rouvriront leurs portes après pratiquement un an de fermeture pour le plus grand bonheur des fans de cinéma.

Par ailleurs, l’accès aux salles est subordonné au respect strict de certaines mesures. Au prime abord, que ce soit dans les halls ou dans les salles, le port de masque est obligatoire. Aussi, dans les départements rouges, les mesures de distanciation sociale doivent être systématiquement respectées.

Participer à un concert test

Depuis le début de cette crise sanitaire, le port de masque est une obligation dans les lieux publics. Cependant, avec le concept de concert-test, la règle change totalement. Il s’agit d’une simulation qui permettra d’analyser les conditions dans lesquelles un retour à la « vie normale » est possible.

En effet, les États nourrissent le projet de lever certaines restrictions. D’ailleurs, le gouvernement britannique a déjà organisé un concert ou festival test. C’était plus de 5 000 personnes sans masques qui chantaient et dansaient au rythme de la musique. Vous pourrez donc participer à un tel événement après la période de confinement.

Faire une sortie au théâtre ou au musée

Au même titre que les salles de cinéma, les théâtres et les musées seront à nouveau accessibles au public dans le cadre du processus de déconfinement. Cependant, toujours dans le but d’éviter une nouvelle vague d’infections au COVID-19, les établissements devront respecter quelques règles.

En plus de celles-ci, tous les usagers sont tenus de porter le masque de protection et de respecter les mesures de distanciation sociales. Vu la diversité des mesures prises, vous ne courrez aucun danger en faisant une sortie au théâtre ou musée après le confinement.

(Visited 7 times, 7 visits today)