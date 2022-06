Il y a eu beaucoup de reboots de séries ces derniers temps et tous n’ont pas été couronnés de succès. Certaines fonctionnent bien parce qu’elles restent proches des prémisses et de l’intrigue d’origine, tandis que d’autres échouent parce qu’elles essaient de changer trop de choses, comme inclure des histoires sur comment espionner sa femme avec Google Earth, ou parce que le casting et les personnages sont mal choisis. Nous allons examiner ici les 6 raisons pour lesquelles certains reboots de séries fonctionnent et d’autres non.

1. La série originale avait une bonne intrigue et un scénario qui valait la peine d’être revu

L’un des aspects les plus importants d’un reboot réussi est que la série originale avait une bonne intrigue et un bon scénario. S’il n’y avait rien qui vaille la peine d’être revu, les reboots ont toutes les chances d’échouer.

On peut dire la même chose des effets spéciaux de mauvaise qualité ou dépassés. Par exemple, la série des années 1990 Buck Rogers au 25e siècle a été rebootée avec succès en 1999 avec des visuels actualisés et de meilleures valeurs de production.

D’un autre côté, si la série originale était populaire pour son humour campagnard ou son esthétique de film de série B, alors essayer de la rendre trop sérieuse ne passera probablement pas bien auprès des fans. Le film Baywatch de 2017 avec Dwayne Johnson et Zac Efron a essayé de le faire et a été critiqué par les critiques. Donc, pour qu’un reboot de série soit réussi, il est important que la série originale ait une bonne intrigue et un bon scénario.

2. Le reboot est réalisé par les mêmes créateurs ou la même équipe de personnes qui ont travaillé sur la série originale

L’une des clés d’un reboot réussi est d’avoir la même équipe que celle qui a travaillé sur la série originale. Ainsi, ils savent ce qui a rendu la série originale populaire et peuvent le reproduire dans la nouvelle version. J.J. Abrams, qui a rebooté Star Trek en 2009, en est un exemple. Il est également à l’origine du succès d’un autre reboot de série télévisée, Alias.

Si les nouvelles personnes qui travaillent sur les reboots peuvent être bonnes, le risque est plus grand. En effet, il se peut qu’ils ne comprennent pas ce qui a rendu la série originale populaire et qu’ils changent des choses que les fans ne veulent pas changer. Par exemple, lorsque The CW a rebooté Beverly Hills, 90201 en 2008, la nouvelle équipe a apporté plusieurs changements aux personnages qui ont contrarié les fans de longue date de la série originale.

3. Le reboot ne s’éloigne pas trop des prémisses ou de l’intrigue d’origine

C’est l’un des aspects les plus importants d’un reboot réussi. Si la série s’éloigne trop de ce qui a rendu la série originale populaire, les fans seront mécontents et ne la regarderont pas. Par exemple, lorsque Buffy contre les vampires a été rebootée en 2001, des changements majeurs ont été apportés à l’intrigue, ce qui a laissé les fans perplexes et déçus.

Cependant, il y a des moments où un changement peut être bénéfique. Par exemple, lorsque Doctor Who a été rebooté, la nouvelle équipe a décidé de faire du docteur une femme. Bien que ce soit un changement important, il a bien fonctionné et a permis de moderniser la série.

4. Les acteurs et les personnages sont bien campés et ressemblent à leurs prédécesseurs

Si les acteurs et les personnages d’une série rebootée ne ressemblent en rien à l’original, il peut être difficile pour les fans d’y adhérer. Par exemple, lorsque The Hills a été rebootée en 2019, aucun des membres du casting original n’est revenu, ce qui a laissé de nombreux téléspectateurs déconnectés de la série.

En revanche, lorsque Veronica Mars a été rebootée en 2019, les nouveaux membres du casting ressemblaient suffisamment à leurs prédécesseurs pour que les fans aient l’impression de regarder la même série avec de nouveaux acteurs. Cela a contribué à rendre la transition plus douce pour les téléspectateurs.

5. Il s’est écoulé suffisamment de temps depuis la diffusion de la série originale pour que les fans l’aient oubliée ou soient passés à autre chose

C’est souvent l’un des facteurs les plus importants pour le succès de reboots. Si suffisamment de temps s’est écoulé et que les fans d’origine sont passés à autre chose, le reboot peut trouver un tout nouveau public. Par exemple, Beverly Hills, 90201 a été rebootée en 2008, presque deux décennies après la diffusion de la série originale. Et même si certains anciens fans ont regardé la série, c’est surtout une nouvelle génération de téléspectateurs qui en a fait un succès.

6. Le reboot est diffusé sur un réseau ou un service de streaming différent de celui de la série originale

Cela peut être un bon moyen d’attirer un nouveau public pour le reboot. Si la série originale a été diffusée sur un réseau qui n’est plus populaire, ou si elle n’a pas été diffusée depuis longtemps, la diffusion du reboot sur un réseau différent peut être utile. Par exemple, Arrested Development était à l’origine une série de la Fox, mais lorsqu’elle a été reprise par Netflix en 2013, elle a trouvé un tout nouveau public. Et comme Netflix ne diffuse pas de publicités, la série a pu expérimenter son format et sa narration d’une manière qui n’aurait pas été possible à la télévision traditionnelle.

Conclusion

Ce ne sont là que quelques facteurs qui peuvent faire ou défaire le reboot d’une série télévisée. Si certains reboots sont excellents et trouvent une nouvelle vie auprès d’un nouveau public, d’autres font un flop et sont rapidement oubliés. C’est toujours un pari lorsqu’une chaîne ou un studio décide de faire revivre une ancienne série, mais si cela est fait correctement, cela peut rapporter gros.