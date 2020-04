L’année 2020 sera marquée par l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X. Mais d’autres consoles méconnues qui viendront aussi se démarquer…

Cette vidéo des Petites Anecdotes du Jeu Vidéo est l’occasion de découvrir six d’entre elles avec 6 Consoles récentes méconnues et pourtant révolutionnaires.

La RG350

Créée par le constructeur chinois Anbernic, elle se concentre sur les jeux rétro. Avec un écran 3,5 pouces, 320×240 pixels, portable, elle peut être orientée à la verticale comme une Gameboy. Avec ses deux joysticks et quatre gachettes, elle se révèle très lumineuse.

Deux ports USB, un mini HDMI, une prise casque, deux boutons de volume, viennent compléter l’ensemble pour un prix 90€. Elle permet d’émuler de nombreux jeux vidéo de la NES à la PlayStation.

La PlayDate

La société américaine Panic avec la collaboration de Teenage Engineering, un fabricant d’électronique suédois, sortira en 2020 une sorte de mini Gameboy 74x76x9 mm pour moins de 100g. Avec un écran minimaliste de 2.7 pouces monochrome (noir & blanc), une dalle LCD et une résolution minimaliste de 400 x 240, elle possède également deux boutons et une manivelle. La manivelle est un élément de gameplay.

Ouverte aux créations des développeurs, elle présentera 12 jeux au départ, pour un prix de 149$.

La PC Engine Mini

La PC engine est sortie en 1987, avec en grande concurrente la NES. Machine emblématique peu distribuée en France, elle est réédité en version minie, avec une manette et 57 jeux.

Elle aurait dû sortir le 19 mars 2020 pour 109€. Le Coronavirus a reporté sa sortie. Trois versions différentes seront disponibles : la Turbo graFX16 (nom de la machine aux USA), la CoreGraFX et la mini simple.

La Amico Intellivision

Créée par Intellivision Entertainment, la Amico Intellivision modernise le rétrogaming. Initialement sortie en 1979, la Intellivision proposait des jeux assez laids. Les créateurs l’ont compris : les jeux ont été remasterisés et avec de nouveaux titres en perspective.

La technologie se montre plutôt sympa avec deux manettes possédant chacune un écran tactile couleur et rechargeables directement sur le dessus de la console. On y trouve également une prise HDMI, une carte SD et des ports USB. Vendue 250$ pour les modèle noir ou blanc, et 279$ pour le modèle bois vintage, elle sortira le 10 octobre 2020. Mais si elle est intéressante, les jeux ressemblent trop à des jeux mobiles.

HTC Vive Cosmos

Un casque de réalité virtuel de HTC est présenté en trois versions : l’entrée de game HTC Vive Cosmos Play à 599€ pour 2e trimestre 2020, la version basique déjà disponible pour 800€ et l’Elite, la version haut de game disponible précommande pour 1000€..

Pour ce prix, HTC Vive Cosmos Elite Vpropose une résolution de 2880×1700 pixels, des écouteurs suppra-auriculaire, des manettes Vive et un suivi dans l’espace. Le jeu Half-Life Alyx est offert.

La Square One

La fusion entre jeux de société et jeux vidéo. Cet énorme écran tactile de 19 pouces s’anime au fil de la partie. Tous les élément y sont : dés, pions, etc. Même le contours de l’écran est connecté et personnalisable, ce qui permet à la console de reconnaître les éléments posés sur ses bords (cartes, pions…). Une piste de dés connectée lit ce qui est affiché sur le dé et applique ce chiffre à la partie.

Mélange entre expérience vidéoludique et élément d’interraction, c’est une réussite. Livrée avec plusieurs cartes, elle n’aura de limite que l’imagination des dévelopeurs. Elle devrait être vendue pour 399€ en théorie car la date de sortie n’est pas encore précisée.

