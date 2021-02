Wonder Boy : Asha in Monster World précise sa sortie

Depuis plusieurs années maintenant, la licence Wonder Boy continue de remasteriser les opus originaux sur les consoles de salon.

Dans la lignée de Wonder Boy : The Dragon’s Trap sorti en 2017, Just For Games et ININ Games ont opté pour remettre au goût du jour Monster World IV, sous le nom Wonder Boy : Asha in Monster World. D’ailleurs, pour célébrer les 35 ans de la série, l’épisode original Monster World IV sera inclus avec le remaster. Un trailer est également disponible ci-dessous, te permettant de découvrir une toute nouvelle ambiance graphique en cel-shading et toujours en 2.5D. De nouvelles fonctionnalités seront disponibles comme l’ajout de voix aux personnages principaux, des cinématiques inédites et plus encore !

Wonder Boy : Asha in Monster World sera disponible à partir du 28 mai 2021 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

