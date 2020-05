The Alienist saison 2 : une bande-annonce pour l’Ange des Ténèbres

Lazlo Kreizler, Sara Howard et leurs acolytes reprennent du service via une première bande-annonce ! Adaptée du best-seller de Caleb Carr, la première saison de The Alienist a vu le jour il y a plus de deux ans sur la chaine américaine TNT.

Ecrite par Hossein Amini, scénariste de Drive, et produite par Cary Fukunaga, productrice de la saison 1 de True Detective, elle avait rencontré un franc succès lors de sa sortie. Portée par un casting de choix composé de Daniel Brühl, Luke Evans et de Dakota Fanning, The Alienist prend place à New York en 1896. Une petite équipe constituée notamment d’un chroniqueur criminel et d’un spécialiste des maladies mentales tente de faire la lumière sur une série de meurtres d’adolescents.

Les acteurs semblent tous réunis à nouveau pour cette saison 2. Celle-ci adaptera le roman L’Ange des Ténèbres, suite de L’Aliéniste. La chaîne américaine TNT vient d’annoncer sa diffusion pour le 26 juillet prochain au travers d’un nouveau teaser.

The Alienist, L’Ange des Ténèbres sera diffusé sur TNT le 26 juillet 2020.