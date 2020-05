The 100 saison 7 : bande-annonce pour la fin de la série

Alors que la saison 7 de The 100 approche à grand pas, la conclusion du show survivaliste de The CW s’annonce avec une bande-annonce apocalyptique.

Parce que la saison 6 nous avait emporté loin de la Terre, la septième et dernière saison de la série de Jason Rothenberg concrétise ce changement de paysage et ces premières images montrent que le combat est sur le point de se conclure. Irradiations, possession de corps et transfère de consciences, dimensions parallèles, deuil et génocide, la survie de Clarke, Bellamy et leurs copains va « bon train » alors que l’héroïne se demande si le combat qu’ils ont l’habitude de mener pour survivre ne les définirait pas. Un résumé qui se tient au vu du caractère belliqueux de nos protagonistes. On a hâte de voir comment la série va se terminer alors que l’on renoue avec l’espace originel et les révolutions terrestres. La boule est bouclée.

La saison 7 de The 100 arrivera dès le 20 mai sur The CW.