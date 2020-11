Test Pikmin 3 Deluxe, un portage tout mignon !

Pikmin 3 Deluxe est de retour sur Nintendo Switch avec du contenu supplémentaire. Une bonne idée ?

Disponible à l’origine sur la malheureuse Wii U, Pikmin 3 avait tout de même conquis le cœur d’une pléthore de joueurs à l’époque. Dans l’optique d’élargir sa communauté, Nintendo a décidé de sortir un portage sur sa grande sœur avec de nombreux ajouts et améliorations. Cela est-il suffisant pour repasser à la caisse plus de sept ans après ? Réponses dans ces quelques lignes.

Pikmin 3 Deluxe, un univers mimi tout plein

La planète Koppaï ayant épuisé ses réserves de nourriture, trois explorateurs sont envoyés dans l’espace à la recherche de nouvelles ressources. Sans surprise, ils s’écrasent sur la planète PNF-404 où regorge de nombreux fruits géants, des êtres mignons nommés Pikmin et des bêtes sauvages très hostiles. L’histoire n’est donc qu’un prétexte à l’exploration de cet univers riche en couleurs et en découvertes.

Graphiquement, ce portage s’avère fainéant. Alors certes, c’est un peu plus joli qu’auparavant mais ça ne casse clairement pas trois pattes à un Pikmin (forcément, il se tient sur ses deux petites jambes !). Il est même dommage de constater que certaines zones dévoilent de l’aliasing et quelques textures baveuses. Concernant la bande-sonore, rien à redire là dessus. C’est calme, reposant et s’intègre parfaitement à l’ambiance générale du titre.

Une version Deluxe qui apporte gros

Les améliorations justifiant l’appellation Deluxe ne se concentrent donc pas sur les graphismes mais sur les différents ajouts. Il faut savoir que ce portage intègre d’emblée les contenus téléchargeables qui étaient autrefois payants sur Wii U.

De plus, nous avons droit à un scénario annexe séparé en deux parties, qui se déroule en parallèle de la campagne principale. Celle-ci met en vedette Olimar et Louie, les héros respectifs des deux premiers épisodes de la série. Malheureusement, ces nouvelles missions n’apportent rien de rafraîchissant et s’avèrent décevantes.

Par contre, l’ajout du mode Coop est un véritable plaisir. L’aventure à deux se révèle bien plus prenante, intéressante et jouissive. La complicité est de mise et il faut s’organiser pour être le plus optimal possible durant chaque session de jeu. Comme l’exploration est limitée en temps, il faut réfléchir rapidement aux actions à entreprendre. Comme le dit l’expression, deux cerveaux valent mieux qu’un (enfin, ça dépend de votre partenaire…). Pour finir, on regrette juste l’absence d’un mode online qui aurait été la cerise sur la gâteau. Peut-être pour Pikmin 4 ?

Pikmin 3 Deluxe est un portage satisfaisant qui ne rechine pas devant le contenu supplémentaire.