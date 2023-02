Test Dead Space Remake, voyage spatial toujours aussi mortel !

La licence Dead Space revient sur le devant de la scène avec un Dead Space Remake aussi beau que terrifiant. Formule dépassée ou actualisée ?

Apparue sur PC, Xbox 360 et PS3, la saga Dead Space a fracassé l’univers pour nous horrifier de nombreuses et longues nuits en 2008. En réinventant le genre du Survival-Horror, le titre a su sortir son épingle du jeu en proposant une atmosphère particulièrement lugubre couplée à des mécaniques de gameplay maîtrisées. Malheureusement, la licence n’aura pas fait long feu et sombrera dans les méandres de l’espace après un 3ème opus décevant. Quasiment 10 ans plus tard, les équipes d’EA Motive ont fourni un travail de qualité pour nous remettre, au goût du jour, le 1er épisode nommé sobrement Dead Space Remake. Un retour vers l’infini et l’au-delà ? Réponses à travers ces quelques paragraphes.

Dead Space Remake, des étoiles plein les yeux

Le 1er élément qui nous éblouit la rétine est la refonte intégrale des graphismes de cet opus. Les développeurs ont réalisé un très bon travail en matière de rendu visuel, en proposant une refonte complète des modèles 3D. De plus, les environnements se révèlent bien plus riches et détaillés qu’autrefois. Qu’on se le dise clairement, nous sommes très satisfaits du travail réalisé. Le seul point noir qui peut déranger est que la version PC propose une meilleure qualité graphique que les versions consoles.

En plus des graphismes améliorés, l’atmosphère du jeu se révèle bien plus sombre et inquiétante que dans l’original. Cela est dû grâce à un système d’éclairage mieux maîtrisé / pensé et l’abandon aussi de ce filtre sépia de l’époque. De ce fait, ce Remake gagne en intensité avec ce stress permanent de se faire déchiqueter par ces créatures ressuscitées. En effet, celles-ci se révèlent capable de surgir dans le dos d’Isaac Clarke quand tu t’y attends le moins. Frissons garantis !

© EA Motive

En parlant de frisson, impossible de passer à côté de la bande sonore qui ferait frémir n’importe quel démon crépusculaire ! Entre les bruits incessants des Nécromorphes se baladant dans les tuyaux du vaisseau, les battements de cœur du personnage principal qui s’accélèrent à chaque évènement terrifiant ou encore les notes aigües des instruments de musique qui n’annoncent rien de bon, tu as de quoi mouiller ton slibard ! On se sent très mal à l’aise… mais on en redemande !

Scénaristiquement parlant, l’opus original ne brillait pas pour son originalité mais nous proposait quelques points forts bienvenus et surtout inattendus. Pour ce Remake, les développeurs ont vu en grand. En effet, ils ont eu l’excellente idée d’ajouter des éléments scénaristiques supplémentaires, permettant de développer le lore de tous les personnages. Celui-ci s’avère irrégulier en fonction du personnage mais a le mérite de leur ajouter plus de profondeur. Cela commence par le personnage principal, Isaac Clarke, qui hérite d’un background et d’une voix !

Dead Space Remake, un gameplay efficace bien qu’encore classique

L’autre point fort de la licence est le gameplay concocté aux petits oignons. Muni de tes armes à feu les plus dévastatrices, ton but est de démembrer les Nécromorphes pour assurer ta survie. Comme tu peux le voir, leur tirer en pleine tête ne leur fera pas grand-chose : ce ne sont pas des zombies ! Cette mécanique de gameplay, très bien pensée, t’oblige à viser de manière préciser chaque membre des ennemis. D’ailleurs, tu peux changer l’inclinaison de tes armes pour tirer à l’horizontal ou à la verticale.

On regrette cependant qu’Isaac Clarke soit toujours aussi mou du genou à se déplacer. Certes, des améliorations ont été apportées, mais on ne ressent pas les coups donnés. A savoir aussi que certaines parties du vaisseau (entièrement visitable !) ont été revues pour améliorer l’immersion. Ainsi, des zones de gravité ont été ajoutées pour renforcer le côté spatial de cet opus. A ce propos, la maniabilité du personnage s’avère bien plus agréable dans ces zones de gravité, un plus non négligeable.

© EA Motive

Au niveau de la difficulté du titre, elle se révèle assez corsée dans l’ensemble. Les Nécromorphes semblent bien plus intelligents et mobiles qu’auparavant tout en étant très résistants. Là où il fallait peu de munitions pour en tuer un dans l’original, ici, il faut compter presque le double pour en venir à bout. A savoir aussi que cet épisode propose différentes difficultés, allant de facile à impossible. Dans ce mode, tu n’auras droit qu’à un slot de sauvegarde et si jamais tu meurs, tu recommences tout… depuis le début ! Un challenge pour les gamers les plus téméraires…

Cela permet de contenter n’importe quel type de joueurs en terme de durée de vie et de plus-value. Il faudra compter une dizaine d’heures pour terminer l’histoire principale, le double voire le triple pour tout débloquer. L’ajout d’évènements aléatoires au cours des différentes parties rend chaque New Game + unique et terrifiant. Le combo parfait pour satisfaire notre manque d’adrénaline en pleine soirée…

En conclusion, Dead Space Remake sublime un épisode qui frôlait déjà la perfection en 2008.