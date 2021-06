Star Wars : le retour de certains personnages disparus

Saviez-vous que bon nombre des personnages appréciés par les fans figurent parmi les méchants ? Star Wars ne fait pas exceptions. Jouissant d’un univers particulièrement vaste, les méchants de la sage ont le vent en poupe depuis le tout début. Si vous faites partie des Siths, vous serez probablement ravi de savoir que bon nombre de vos protagonistes préférés feront bientôt leur retour à l’écran.

Le retour de Jabba Hutt

Le comic : Star Wars : War of the Bounty Hunters arrive sur nos écrans et vient prendre place pile entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, ce comic promet de l’action et des révélations. Boba Fett est bien présent, et nous savons déjà qu’il fait route vers le palais de Jabba le Hutt. Méchant peu charismatique, il fait pourtant parti des favoris du public. Et qui dit méchant dit forcément trahison. Au cours de son voyage Boba Fett découvre que Jabba le Hutt met une prime sur tête faisant du chasseur la cible à atteindre, suite au vol du corps de Han Solo. Une fois arrivée sur Tatooine, planète qui d’ailleurs fait partie du top des planètes où il fait bon vivre, qui avait été publié par Betway Online Casino, Boba Fett découvre qui a dérobé sa fameuse prime.

L’Aube Écarlate

Suite à son enquête sur le vol du corps de Han Solo, Boba Fett découvre que ce n’est autre que l’Aube Ecarlate qui a dérobé sa précieuse prime.

L’Aube Ecarlate est une organisation criminelle qui apparaît pour la toute première fois dans le film Solo : A Star Wars Story. D’ailleurs, durant le film, nous apprenons également que cette organisation a été dirigée pendant un certain temps par le célèbre Dark Maul.

Pour remettre l’Aube Ecarlate dans le contexte de la sage, Dark Maul avait rassemblé de nombreux criminels du Collecif de l’Ombre durant l’épisode de l’Attaque des Clones., pour se venger du jedi Obi-Wan Kenobi. La voilà maitenant en possession d’une précieuse monnaie d’échange : le corps de Han Solo?

Qi’ra une sympathique traîtresse ?

Au fur et à mesure de l’avancée du comic, le public finit par comprendre que la personne à la tête de ce vol et de cette organisation n’est autre que Qi’ra.

La jeune femme est le premier amour de Han Solo, et apparaît à la fin du film Solo : A star Wars Story. On découvre alors qu’elle est à la tête de l’Aube Ecarlate remplaçant Dark Maul, et trahissant également son amant.

Plusieurs hypothèses émergent à la découverte de Qi’ra. Bien que d’être en possession du corps de Solo soit un avantage stratégique, on peut aussi se demander si la nouvelle cheffe de l’Aube Ecarlate n’est pas en train de revenir sur sa décision initiale, ou s’il ne s’agit là que d’une simple volonté de retrouver le corps de son défunt amour.

Le comic de War of the Bounty Hunters offre des rebondissement palpitants et nous emmène toujours plus loin dans l’histoire de la saga. Espérons que Boba Fett réussissent à récupérer sa prime d’une manière ou d’une autre.