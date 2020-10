Salto : on fait le point sur la plateforme française

Salto, la plateforme française réunissant TF1, France Télévision et M6 arrive début de semaine prochaine, de quoi faire un point.

La contre proposition frenchie à Netflix, Amazon et cie permettra de regarder les chaînes télévisées des groupes en direct et aura un catalogue qui comptera pas moins de 10 000 heures de programmes dès son lancement, avant d’en avoir 5000 de plus d’ici 2021.

Il y aura des œuvres initialement prévues pour le catalogue replay et leurs chaînes payantes, des collections indisponibles sur la programmation Tv, des inédits en avant première et bien évidement des exclusivités. Parmi les séries phares, on retrouvera Fais pas ci, fais pas ça, Capitaine Marleau, Demain nous appartient ou Plus belle la vie. Les fans des émissions télévisées y trouveront aussi leurs comptes avec L’amour est dans le pré, Koh Lanta et autre Quotidien.

“La plus belle offre de création française, pensée pour le public français. » Thomas Follin, directeur général de Salto

Parmi les exclusivités, principales offres d’appel pour les plateformes, l’adaptation du classique d’Agatha Christie Ils étaient dix répondra présent. Elle coproduira aussi une série initiée par la RTBF (Belgique) nommée Pandore et une nouvelle adaptation de Germinal avec la chaîne italienne Rai. Les cinéphiles de leur côté auront accès à des collections de film suivant des acteurs et des cinéastes français cultes tel que Belmondo, Truffaut, Deneuve et bien d’autre.

Cependant Salto s’ouvrira aussi aux programmes étrangers puisqu’ils auront l’exclusivité sur la saison 4 de Fargo, diffusée jusqu’ici sur Netflix; sur Small Axe, l’anthologie de Steve McQueen pour la BBC; et sur la sitcom anglaise Intelligence avec en tête d’affiche David Schwimmer. Et on retrouvera des séries cultes dans leur intégralité comme Desperate Housewives, Ma Famille d’abord, Buffy contre les vampires ou Malcolm.

« Nous ne comptons pas concurrencer les plateformes mondiales, mais être un complément à celles-ci. » Gilles Pélisson, PDG de TF1

Même si cette plateforme refuse de se vendre comme un concurrent aux géants américains, cela ne l’empêche pas de calquer ses prix sur ceux de départ de Netflix. Un mois gratuit avant de souscrire à différente type d’abonnement : 1 écran à 6,99€/mois ou au pack duo (2 écrans) à 9,99€/mois ou bien encore au pack tribu (4 écrans) à 12,99€/mois. Salto sera disponible via internet, Apple et Androïd Tv mais les détenteurs de box devront s’armer de patience car les négociations avec les opérateurs restent encore en cours.

Salto sera disponible à partir du 20 octobre prochain.