Rendez-vous avec Rama : Denis Villeneuve va de nouveau adapter un classique de la SF

Plus grand chose n’arrête ce bon vieux Denis ! Après avoir revisité l’univers de Philip K. Dick pour Blade Runner 2049, et s’être attelé à la lourde tâche d’adapter Dune (dont la 2e Partie arrive dans moins de deux ans !), Villeneuve s’attaquera ensuite à un autre classique de la SF ! En effet, nous apprenons via The Hollywood Reporter, que le réalisateur canadien s’occupera de porter sur le grand écran Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke !

« Mais kécecé ? » me direz-vous : Rendez-vous avec Rama est un des piliers de la hard-SF, un roman publié en 1973 par l’auteur de 2001 l’Odyssée de l’espace. Le récit se déroule en l’an 2131, alors que nos satellites notent l’arrivée près de la Terre d’un immense cylindre dans l’espace ! D’une structure parfaite de 20×50 kilomètres, cette méga-structure métallique dénommée Rama aux origines mystérieuses sera évidemment source de questionnements, alors qu’il s’apprête à repartir aussi vite qu’il est arrivé. Le capitaine Norton et son équipage de l’Endeavour auront tout juste quelques semaines pour explorer Rama : une fois arrivés, ils découvrent une topographie d’allure terrestre, avec ce qui s’apparente à des villes et des habitations… Mais d’où vient Rama et quel est son but ?

Très prenant de par son scénario empli de mystère, Rendez-vous avec Rama impressionne avant tout par son atmosphère et sa narration focalisée sur la description des diverses découvertes lors de l’exploration. Une écriture clinique donc, pour un voyage saisissant à la finalité délicieusement existentialiste qui n’est pas sans rappeler justement Premier Contact de Denis Villeneuve.

Alors qu’une adaptation était bien dans les startings-blocks en 2005 (avec David Fincher et Morgan Freeman), Rendez-vous avec Rama semble être un projet adéquat pour le cinéaste canadien, et surtout un projet de science-fiction rafraichissant dans le paysage cinématographique actuel !

Rendez-vous avec Rama devrait sortir en salles en 2024/2025