By Ida Gonthier

Pokémon Go comment vaincre la Team Rocket ?

La Team Rocket a pris le contrôle de certains Pokéstops. Ses chefs Arlo, Cliff, Sierra et surtout Giovanni ne seront pas faciles à vaincre… Voici de quoi te préparer pour les défier !

Pour trouver les chefs de la Team GO Rocket, actives un Rocket Radar. Ce dernier s’obtient après avoir vaincu 6 sbires de la Team GO Rocket. Ces sbires se trouvent sur les Pokéstops noirs ou dans les mongolfières. Il te donneront 6 éléments mystérieux qui assemblés, créeront le mystérieux Rocket Radar. Active le et il te permettra de trouver les chefs Arlo, Cliff ou Sierra. Le Rocket Radar n’est valable que pour un combat. Une fois le combat terminé, le Rocket Radar est détruit.

Vaincre le chef Cliff de la Team GO Rocket

Pour aller à la rencontre du chef Cliff, active un Rocket Radar. Cliff possède les Pokémon suivants :

©Niantic Labs/ Nintendo Grainipiot obscur

Faiblesses : FEU VOL POISON INSECTE GLACE Pokémon conseillés : Reshiram, Lugulabre, Darumacho, Yveltal, Sulfura, Braségali, Ho-Oh, Pyroli, Heatran, Dracaufeu, Dracolosse… ©Niantic Labs/ Nintendo Krabboss obscur

Faiblesses : PLANTE ELECTRIK Pokémon conseillés : Fulguris, Elecsprint, Pharamp, Zekrom, Deoxys, Elekable, Raikou, Electhor, Florizarre, Rafflesia, Torterra… ©Niantic Labs/ Nintendo Hariyama obscur

Faiblesses : FEE VOL PSY Pokémon conseillés : Mewtwo, Sulfura, Métalosse, Gallame, Roucarnage, Ectoplasma, Mentali, Latios, Yveltal… ©Niantic Labs/ Nintendo Tartard obscur

Faiblesses : FEE VOL PSY ELECTRIK PLANTE Pokémon conseillés : Mewtwo, Deoxys, Mentali, Latios, Métalosse, Fulguris, Alakazam, Rayquaza, Voltali… ©Niantic Labs/ Nintendo Sharpedo obscur

Faiblesses : FEE INSECTE ELECTRIK PLANTE COMBAT Pokémon conseillés : Fulguris, Mackogneur, Raikou, Elecsprint, Pharamp, Electhor, Magnézone, Voltali… ©Niantic Labs/ Nintendo Torterra obscur

Faiblesses : GLACE FEU VOL INSECTE Pokémon conseillés : Darumacho, Mammochon Dimoret, Givrali, Blizzaroi, Mewtwo, Lugulabre, Tyranocif, Dracaufeu… ©Niantic Labs/ Nintendo Tyranocif obscur

Faiblesses : COMBAT FEE SOL INSECTE ACIER EAU PLANTE Pokémon conseillés : Lucario, Bétochef, Mackogneur, Braségali, Tortank, Lockpin, Gallame, Hariyama…

Vaincre le chef Sierra de la Team GO Rocket

Pour aller à la rencontre du chef Sierra, active un Rocket Radar. Sierra possède les Pokémon suivants :

©Niantic Labs/ Nintendo Farfuret obscur

Faiblesses : COMBAT FEE INSECTE ACIER FEU ROCHE Pokémon conseillés : Mackogneur, Gallame, Bétochef, Lucario, Mewtwo, Ectoplasma, Dracaufeu, Pandarbare… ©Niantic Labs/ Nintendo Scorvol obscur

Faiblesses : GLACE EAU Pokémon conseillés : Mammochon, Blizzaroi, Feunard, Mysdibule, Lokhlass, Artikodin, Mammochon, Givrali, Lippoutou, Sorbouboul, Polagriffe… ©Niantic Labs/ Nintendo Granbull obscur

Faiblesses : ACIER POISON Pokémon conseillés : Métalosse, Dardagnan, Ectoplasma, Mewtwo, Dialga, Empiflor, Rafflesia, Genesect, Cizayox, Roserade… ©Niantic Labs/ Nintendo Pharamp obscur

Faiblesses : SOL Pokémon conseillés : Démétéros, Groudon, Minotaupe, Mammochon, Carchacrok, Drattak, Zekrom, Rayquaza, Tranchodron, Dracolosse… ©Niantic Labs/ Nintendo Démolosse obscur

Faiblesses : COMBAT SOL ROCHE EAU Pokémon conseillés : Tortank, Lucario, Charkos, Krabboss, Kyogre, Rhinastoc, Mackogneur, Leviator, Staross… ©Niantic Labs/ Nintendo Hyporoi obscur

Faiblesses : FEE DRAGON Pokémon conseillés : Rayquaza, Drattak, Dracolosse, Tranchodon, Carchacrok, Togekiss, Gardevoir, Nymphali, Mélodelfe… ©Niantic Labs/ Nintendo Drascore obscur

Faiblesses : SOL Pokémon conseillés : Grolem, Rhinastoc, Mammochon, Minotaupe, Carchacrok, Ho-Oh, Braségali, Étouraptor…

Vaincre le chef Arlo de la Team GO Rocket

Pour aller à la rencontre du chef Arlo, active un Rocket Radar. Arlo possède les Pokémon suivants :

©Niantic Labs/ Nintendo Mimitoss obscur

Faiblesses : FEU VOL ROCHE PSY Pokémon conseillés : Mewtwo, Dracaufeu, Lugulabre, Sulfura, Darumacho, Deoxys, Mentali, Pyroli, Dodrio, Corboss, Rapasdepic, Roucarnage, Braisillon… ©Niantic Labs/ Nintendo Elecsprint obscur

Faiblesses : SOL Pokémon conseillés : Démétéros, Groudon, Rhinastoc, Carchacrok, Minotaupe, Grolem, Golemastoc, Rhinastoc, Crocorible, Rhinoféros, Donphan, Mammochon, Ectopjasma… ©Niantic Labs/ Nintendo Nostenfer obscur

Faiblesses : GLACE ROCHE PSY ELECTRIK Pokémon conseillés : Mewtwo, Deoxys, Fulguris, Zekrom, Mentali, Latios, Charkos, Mewtwo, Darumacho… ©Niantic Labs/ Nintendo Ursaring obscur

Faiblesses : COMBAT Pokémon conseillés : Mackogneur, Lucario, Bétochef, Mewtwo, Ectoplasma, Hariyama, Lockpin, Gallame, Dracaufeu, Braségali, Yveltal… ©Niantic Labs/ Nintendo Cizayox obscur

Faiblesses : FEU Pokémon conseillés : Dracaufeu, Braségali, Sulfura, Pyroli, Entei, Heatran, Simiabraz, Maganon, Reshiram, Lugulabre, Darumacho, Pyrax… ©Niantic Labs/ Nintendo Magnézone obscur

Faiblesses : SOL FEU COMBAT Pokémon conseillés : Minotaupe, Libégon, Mammochon, Démétéros, Golemastoc, Groudon, Carchacrok, Nidoking, Laggron, Grolem… ©Niantic Labs/ Nintendo Rafflesia obscur

Faiblesses : FEU VOL GLACE PSY Pokémon conseillés : Mewtwo, Darumacho, Deoxys, Lugulabre, Dracaufeu, Reshiram, Sulfura, Mentali, Ho-Oh, Artikodin, Mammochon…

Trouver et battre Giovanni de la Team Rocket

Récupère un Super Rocket Radar et trouve Giovanni grâce à l’étude « Une obscurité irisée » disponible sur Pokémon GO depuis le 17 juin 2021. Tu dois avoir terminé les précédentes études liées à la Team GO Rocket pour récupérer cette étude spéciale. Le Super Radar Rocket peut-être obtenu avec l’étude ponctuelle « Pokémon Farceurs ». Une fois activé, il fonctionne comme le Rocket Radar standard.

Le premier Pokémon de Giovanni est Persian obscur. Faiblesses : COMBAT Pokémon conseillés : Lucario, Bétochef, Chapignon, Mackogneur, Braségali, Giratina, Palarticho, Meloetta…

Le deuxième Pokémon est soit Mackogneur obscur, Grolem obscur ou Crustabri obscur.

©Niantic Labs/ Nintendo Mackogneur obscur

Faiblesses : FEE VOL PSY Pokémon conseillés : Yveltal, Rayquaza, Mewtwo, Ectoplasma, Boréas Totémique, Sulfura, Métalosse, Gallame, Roucarnage, Ectoplasma, Mentali, Latios… ©Niantic Labs/ Nintendo Grolem obscur

Faiblesses : EAU PLANTE SOL GLACE ACIER COMBAT Pokémon conseillés : Tortank, Laggron, Léviator, Florizarre, Kyogre, Krabboss, Roserade, Jungko, Chapignon, Colhomard… ©Niantic Labs/ Nintendo Crustabri obscur

Faiblesses : COMBAT ROCHE ELECTRIK PLANTE Pokémon conseillés : Lucario, Fulguris Totémique, Zekrom, Charkos, Bétochef, Elecsprint, Pharamp, Zekrom, Elekable, Raikou, Electhor…

Troisième Pokémon :

Ho-Oh obscur.

Faiblesses : ROCHE ELECTRIK EAU Pokémon conseillés : Laggron, Raikou, Pharamp, Tortank, Léviator, Charkos, Tyranocif, Rhinastoc, Terrakium, Démétéros, Ptéra, Gigalithe, Amonistar, Grolem…

Et toi, quels Pokémons conseillerais-tu pour vaincre la Team Rocket ?