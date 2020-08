The Shadow : le nouvel album de Naked Giants prévu en août

Voilà deux ans que Naked Giants s’est fait connaître avec son premier album, SLUFF. Alliant des performances live survitaminées et des clips chargés d’auto-dérision, le groupe a rapidement attiré les fans de bon vieux rock garage. Salué par la critique et couronné « Meilleur groupe live de Seattle » par le Seattle Times, le trio poursuit son chemin avec un nouvel EP, The Shadow. Composé de 11 titres, celui-ci sortira le 21 août prochain chez New West Records. Une œuvre qui constitue, d’après les artistes eux-mêmes, un travail encore plus abouti et plus mature.

Henry LaVallee, Giani Aiello et Grant Mullen nous proposent ici une playlist rock mal coiffée sur fond d’auto dérision et de rythmes dansants endiablés. Rappelant tantôt les Black Keys, tantôt les Clash ou les Who, Naked Giants semble s’inscrire à la fois dans les catégories du punk, du rock traditionnel… Toujours avec cette une faculté à ne pas se prendre au sérieux à laquelle le public ne peut qu’adhérer. Ainsi, la première vidéo extraite de The Shadow, Take A Chance, pur produit du confinement, se révèle aussi drôle qu’entraînante !

« Le but consiste à faire sourire un maximum de personnes qui écoutent notre musique ! » précise Henry LaVallee, le batteur du trio. En effet, il est bon trouver enfin un groupe plus intéressé par sa musique et l’auto-dérision que par son image ! La vidéo High School, Don’t Like Them, est sortie il y a trois semaines et compte plus de 3 400 vues sur Youtube. Pour les plus impatients, le clip de Turns Blue est aussi disponible depuis hier sur la plateforme. Comme l’indique le site officiel du trio, « The Shadow est une vraie montagne russe énergique et exaltante. Mais aussi bien plus que ça. »

The Shadow sera disponible en CD et sur les plateformes digitales le 21 août 2020.