Quelle note aurait-mis la presse jeux vidéo à la Joconde ?

Les notes sont-elles vraiment utiles et pertinentes pour juger des oeuvres d’art ? On peut considérer le jeu vidéo comme un art, tant par son aspect graphique, qu’au niveau vidéo, narration, etc. Quelle note aurait donc mis la presse jeux vidéo à la Joconde de Léonard de Vinci ?

Dans le cadre de cet enregistrement réalisé lors du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, William Bertin, rédacteur en chef du site indépendant et bénévole Game Side Story, revient sur l’historique des notes dans la presse vidéoludique.

Peu après son apparition, le jeune média jeu vidéo fut analysé et noté pour chacun de ses éléments plutôt qu’en oeuvre globale. Puis dans les années 2000, ces notes se sont simplifiées. Mais les oeuvres artistiques sont toujours difficiles à juger via une note plutôt que par des mots. C’est pourtant cette dernière qui attire le plus souvent le regard des lecteurs. Mais derrière les barèmes et les punchlines, peut-être que la Presse fait déjà très bien son travail ?

Si à l’époque on avait mis une note à la Joconde elle aurait donc eu 14/20. On vous laisse découvrir dans la vidéo pourquoi. D’ailleurs l’aurait-on placé au Louvre si elle avait eu cette note ?