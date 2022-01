NBA 2K22, le grand retour de Visual Concept

Visual Concept revient avec un nouvel épisode de sa série de jeu de simulation dédié au basket. La franchise n’a pas le droit à l’erreur car le dernier opus est considéré par beaucoup de joueurs comme un véritable acte manqué. Alors, NBA 2K22 a-t-il réussi à renouveler le jeu de simulation de basketball ?

Une franchise qui n’a pas le droit à l’erreur

Les fans de basketball, qu’ils soient eux-mêmes joueurs ou non, connaissent depuis longtemps les jeux de la licence NBA 2K. En 2016, une version mobile avait été proposée aux gamers. La franchise a souvent tenté de se renouveler en proposant des modes différents aux joueurs par le passé. L’enjeu pour les développeurs étaient d’imposer NBA 2K dans l’histoire des jeux vidéo de simulation. Pourtant, le dernier épisode avait déçu par un gameplay bancal et des lacunes dérangeantes dans l’optimisation du tir. Heureusement, force est de constater que les concepteurs de NBA 2K22 ont su tirer les leçons de leurs erreurs.

La saison de la NBA 2021-2022, plus populaire que jamais

Sortie en septembre, la nouvelle création de Visual Concept célèbre la saison actuelle de la NBA. Sans surprise, les fans du monde entier se ruent sur le calendrier de la saison 2021-2022 afin de suivre les performances de leurs équipes et joueurs préférés. Le basket est un des sports les plus pratiqués à travers le monde et également une des disciplines les plus populaires. On estime que le basket est le sport numéro 2 derrière le foot à l’échelle de la planète. Les estimations vont bon train concernant les vainqueurs de cette saison et les personnes qui décident de parier sur NetBet peuvent constater le montant de cotes d’une équipe à l’autre. Ainsi, les Los Angeles Lakers ont une cote de 9.00, tandis que les Utah Jazz ne se positionnent pas loin derrière, avec une cote de 8.75.

NBA 2K22, des nouveautés surprenantes

Dans ce nouvel opus, on est d’emblée saisi par l’esthétique des visuels. La modélisation des joueurs est très réaliste et les animations naturelles. Un effort qui rappelle l’introduction du Live Motion il y a quelques années. Il reste encore du travail sur les expressions faciales des joueurs mais on note un réel progrès dans le graphisme. Le gameplay a aussi été peaufiné et tend vers plus de réalisme. C’est très flagrant dans le mode Ma Carrière qui renoue avec le RPG classique en offrant des quêtes intéressantes dans une ville grouillante d’habitants et où l’on peut se déplacer sur un skate ! Le mode My Team a également été repris en main et rempli de nouveaux défis, dont le retour du mode Draft, très attendu par les joueurs. On note aussi l’introduction des saisons dans le mode My Team, autre point positif de NBA 2K22. En réalité, les développeurs ont travaillé le réalisme et ajouté beaucoup de contenu.

Un jeu de simulation réservé aux experts

Malheureusement, on ne peut que constater que NBA 2K22 est peu accessibles aux novices qui seront vite perdus, tant le niveau requis pour jouer efficacement est élevé. La prise en main est déjà compliquée pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les jeux de simulation en général. On s’agace aussi très vite du nombre incroyable de transactions qu’il est nécessaire de faire pendant le jeu.

NBA 2K22 propose un beau retour de Visual Concept et accompagnera les fans de basket tout au long de cette saison de la NBA. Les points négatifs qui demeurent n’empêchent pas de prendre du plaisir en jouant à ce jeu particulièrement réaliste.