League of Legends : la chorégraphe française Sabrina Lonis enchaîne sur The Baddest

League of Legends de Riot Games s’engage dans une nouvelle collaboration avec l’artiste française Sabrina Lonis, épaulée par la créatrice Ynotece.

©Riot Games

Une chorégraphie League of Legends made in France

Cette interprétation originale et 100% made in France de THE BADDEST, le dernier titre du groupe de pop virtuel K/DA, mêle jeu vidéo, chant et danse en l’espace de quelques minutes, portant le multivers League of Legends au-delà des frontières vidéoludiques.

Le groupe virtuel K/DA a récemment signé son grand retour avec THE BADDEST, un titre aux sonorités pop qui a déjà cumulé plus de 26 millions de vues sur Youtube et 37.5 millions d’écoutes sur Spotify.

Une bonne occasion pour Riot Games France de mettre le savoir-faire et le talent français à l’honneur, et d’encore enrichir l’univers de League of Legends du point de vue culturel (nouvelles, comics, courts métrages ou encore musiques et clips).

Qui est Sabrina Lonis ?

Avec plus de 300 émissions télévisées, plusieurs concours, clips musicaux, films et événements à son actif, Sabrina Lonis est une référence de la danse dans l’Hexagone. Professeur et chorégraphe, elle compte également parmi les premières créatrices de contenu à avoir partagé son savoir-faire sur Youtube.

Elle s’est illustrée en 2018 comme chorégraphe officielle du Marrakech du Rire ou encore en intervenante pour l’émission The Voice Kids. Elle démontre aujourd’hui son talent et sa créativité dans une collaboration avec Riot Games France pour créer une chorégraphie unique, soutenue par Ynotece, créatrice sur Youtube, et ses costumes inspirés de l’univers du groupe.