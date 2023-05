La publicité au cinéma, pourquoi se lancer ?

Contrairement à celle visible sur internet ou à la télévision, la publicité diffusée au cinéma permet de toucher efficacement et avec un certain ludisme un public très large et régional et ce via le support de la régie pub cinéma la plus proche de chez vous.

Souvent compliquée à mettre en place et à susciter de l’intérêt chez le grand public, qui, en général, tend à se sentir pris en otage ou agressé par les campagnes diffusées, la publicité trouve ainsi sur le grand écran une portée plus élargie et bienveillante que sur d’autres canaux.

En effet si l’on se base sur les chiffres de 2022, 152 millions de spectateurs se sont donc réunis dans les salles obscures (soient 59,2% de plus qu’en 2021) pour profiter de films comme Avatar 2 (6,9 millions d’entrées), Top Gun Maverick (6,7 millions d’entrées) ou Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? (2,4 millions de spectateurs).

©Krists Luhaers sur Unsplash

Or ces chiffres post-covid ne cessent de s’améliorer, en témoigne par exemple le démarrage record de Super Mario Bros. Le Film qui en seulement 3 semaines de diffusion totalise pour l’instant près de 4,9 millions d’entrées.

Il est donc logique d’établir que la publicité diffusée en amont des films projetés permet un visionnage accru surtout que le spectateur, volontaire, est ainsi disponible à 100% pour recevoir et appréhender positivement un spot qui lui est diffusé spécifiquement.

Néanmoins, si le pourquoi semble évident, reste encore à voir le comment…

La régie pub cinéma, une solution idéale ?

Évidemment, il peut être compliqué de faire la promotion de son entreprise ou de son produit sur grand écran quand on n’y connaît pas grand-chose. Qui contacter ? Comment faire un bon spot publicitaire ? Avec quels moyens ? Ce qui paraît être une bonne idée à l’origine peut vite devenir les douze travaux d’Hercule sans les bons outils.

De la même manière qu’il est préférable d’appeler un plombier pour réparer une fuite de canalisation, des professionnels existent aussi pour mener votre projet publicitaire à bien : la régie pub cinéma.

Une régie a l’expérience et les contacts pour commercialiser votre espace publicitaire sur de nombreux écrans partout en France, servant ainsi de courtier auprès des exploitants pour vendre votre projet, mais son principal avantage, c’est son adaptabilité.

©Aneta Pawlik sur Unsplash

En effet, une régie pub cinéma va non seulement vous accompagner dans la diffusion de votre stratégie de communication, mais elle peut également vous aider à l’améliorer ou, encore mieux, dans son élaboration. Par exemple, si vous n’avez pas d’équipe de tournage pour filmer votre spot publicitaire, la régie peut s’en occuper pour vous. Une bonne solution lorsqu’on cherche peut-être à faire parler davantage l’originalité au-delà d’un simple montage photo.

Beaucoup de tracas en moins et en peu de temps avec des coûts adaptables qui dépendront surtout de vos besoins. Vous pouvez ainsi choisir différentes campagnes, qu’elles soient locales, nationales, en fonction du nombre d’écrans, de la durée de diffusion (au mois, à l’année…).

Vous l’aurez compris, la régie pub cinéma est un accompagnant qui s’adapte à vos envies, vos objectifs et vos moyens. Une bonne façon de s’assurer à la fois d’une meilleure visibilité sur grand écran et, surtout, d’un meilleur impact.

Plus aucune raison d’hésiter, car quoi de mieux pour mettre en lumière votre entreprise qu’une salle obscure ?