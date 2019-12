La Belle et la Bête : le ciné-concert évènement bientôt à Paris !

La Belle et la Bête débarque pour la première fois en Europe en ciné-concert pour une expérience « comédie musicale » unique !

Chers fans de l’univers Disney, à vos agendas ! La Belle et la Bête investira le Palais des Congrès de Paris pour une représentation unique et inédite du grand classique de Disney de 1991, en version ciné-concert ! Un spectacle qui s’annonce grandiose !

Redécouvrez L’histoire éternelle

Imaginez l’un de vos Disney préférés projeté en ultra HD sur un écran géant dans le Palais des Congrès de Paris… Imaginez-vous fredonner Belle, Histoire Éternelle, ou encore C’est la fête ! en même temps que des chanteurs et chanteuses live sur scène… Imaginez-vous encore être transporté dans l’univers du film par un orchestre philharmonique d’une centaine de musiciens jouant en parfaite synchronisation avec le film… Et bien n’imaginez plus ! Cet évènement inédit aura lieu très bientôt et risque fort d’enchanter toute la famille, des plus grands aux plus petits ! Car il est temps pour eux de découvrir qu’il n’y a pas que La reine des neiges dans la vie… !

La musique au chœur du spectacle

Composée par Alan Menken, à qui l’on doit notamment celle de La Petite Sirène, Aladdin, Pocahontas, ou encore Raiponce, la musique de La Belle et la Bête ne compte plus ses récompenses. Quant aux chansons, écrites par Howard Ashman, elles sont devenues des classiques… même si elles ne sauraient détrôner celles du Roi Lion – notre best Disney ever ! Et, en adeptes des ciné-concerts que nous sommes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous laisser transporter par cette expérience immersive. Vous retrouverez d’ailleurs sur scène une partie de l’excellent casting de la comédie musicale officielle de La Belle et la Bête, qui était à l’affiche au Théâtre Mogador en 2013. Ça se passe donc le 01er février prochain, et ça mettra à n’en pas douter un peu de magie supplémentaire au pied du sapin !

La Belle et la Bête en concert, interprété par le Sinfonia Pop Orchestra, sous la direction d’Overlook Events aura lieu le samedi 01er février 2020 au Palais des Congrès de Paris, à 19h30.