Gretel et Hansel s’offrent une bande-annonce terrifiante

Le conte des frères Grimm sera de nouveau narré sur grand écran, avec Gretel et Hansel qui dévoile des images à faire cauchemarder les petits mais surtout les grands.

Car à vrai dire, les enfants seront à tenir éloignés de cette nouvelle adaptation qui prend des airs de fable horrifique. Le réalisateur Oz Perkins (I Am the Pretty Thing That Lives in the House sur Netflix) opte pour son troisième long métrage de nouveau pour l’épouvante, avec ces images résolument léchées et glauques. Une esthétique pour le moins accrocheuse qui fait frisonner; complétée par un casting de choix : La jeune Sophia Lillis continue son incursion dans l’horreur après Ça en interprétant Gretel, le tout nouveau Samuel Leakey sera Hansel et Alice Krige incarne la sorcière absolument terrifiante. De quoi nous donner de sacrées sueurs froides.

Gretel et Hansel est prévu le 31 janvier prochain aux Etats-Unis et prochainement en France.