Développeurs préparez-vous, la Game Cup 2020, c’est pour février !

By Ida Gonthier

Le 29 octobre dernier était lancée la première coupe de France visant à récompenser la création indépendante de jeux vidéo : la Game Cup. Cette année ce n’est non plus 1 mais 4 lauréats qui seront désignés à l’issue de la Game Cup !

Qu’est-ce que la Game Cup ?

La Game Cup est un concours français, proposant un total de 64 000€ de dotations financières et de nombreux prix pour les créateurs de jeux vidéo.

Jusqu’au 16 février, tous les porteurs d’un projet de jeu vidéo (créateurs indépendants ou studios) sont invités à déposer leur dossier de candidature sur le site lagamecup.com.

Les candidats se distinguent en deux catégories :

• Newbie (2 lauréats) qui récompense des créateurs seuls ou en équipe, sans entreprise, ou une entreprise de moins de 3 ans

• Boss (2 lauréats) qui récompense des créateurs au sein d’un studio de développement de 3 ans ou plus.

Quelles récompenses pour les lauréats ?

Les premiers prix Newbie et Boss gagnent chacun* :

Une contribution de 25 000€ sur leur campagne KissKissBankBank , ainsi qu’un accompagnement sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte.

sur leur campagne , ainsi qu’un accompagnement sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte. Un plan média offert par Jeux Vidéo Magazine d’une valeur de 40 000€.

d’une valeur de 40 000€. Une prestation marketing offerte par l’agence Link Digital Spirit à hauteur de 15 000€.

offerte par l’agence à hauteur de 15 000€. Un relais de communication de la part des huit clusters partenaires, du SNJV et de l’AFJV .

de la part des huit clusters partenaires, du . Un hébergement et de nombreux services au sein de l’incubateur du Cnam-Enjmin estimés à 50 000€.

Les deuxièmes prix Newbie et Boss gagnent chacun* :

Une contribution de 7 000 € sur leur campagne KissKissBankBank , ainsi qu’un accompagnement sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte.

, ainsi qu’un accompagnement sur-mesure par un spécialiste du jeu vidéo pour réussir leur collecte. Un plan média offert par Jeux Vidéo Magazine d’une valeur de 30 000€ .

offert par Jeux Vidéo Magazine d’une valeur de 30 000€ . Un relais de communication de la part des huit clusters partenaires, du SNJV et de l’AFJV.

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Cnam-Enjmin) d’Angoulême offre aux premiers lauréats de chaque catégorie la possibilité d’intégrer pendant un an le programme d’accompagnement Jeux Vidéo.

Ils bénéficieront ainsi de soutien matériel (locaux, machines, services) et de conseils au travers des ateliers et du programme d’accompagnement de la Technopole du GrandAngoulême et de l’incubateur du Cnam.

La première Coupe de France de création de jeux vidéo indépendant

Du 29 octobre 2019 au 16 février 2020 : appel à projets. Les candidats déposent leur dossier sur le site de lagamecup.com :

une présentation détaillée du projet,

une vidéo de présentation,

un plan financier

un calendrier de production.

Début mars : un jury composé d’experts du secteur sélectionne les huit dossiers les plus prometteurs.

Mars : les huit projets sont soumis aux votes du public sur le site de lagamecup.com

Avril : les finalistes auront l’opportunité de présenter et soumettre leur projet au vote du public lors d’un évènement ouvert à tous.

À l’issue d’une Battle Finale, les deux grands gagnants seront révélés. La phase finale aura lieu le 16 avril 2020 à Angoulême au Cnam-Enjmin où les finalistes présenteront leur création à un parterre de professionnels éminents du jeu vidéo.