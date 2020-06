Festival du Cinéma et Musique de Films de La Baule : les compositeurs à l'honneur

Le 17 juin dernier s’est tenue, la cinquième réunion de l’Union des Compositeurs de Musique de Films. Dans le cadre du Festival de Cinéma et Musiques de Films de La Baule, plusieurs grands noms du domaine se sont rassemblés pour récompenser les compositeurs de talent. Christophe Barratier, compositeur de la musique du célèbre « Les Choristes », et Sam Bobino présidaient le jury. Ces derniers ont d’ailleurs reçu le « prix coup de cœur UCMF 2020 » pour leur engagement en faveur de la musique à l’image. À ce sujet, Christophe Barratier déclarait :

« Nous sommes heureux de pouvoir mettre à l’honneur, chaque année à La Baule, de très grands compositeurs de musique de film, mais aussi des compositeurs moins connus. A travers ce prix, c’est toute l’équipe du Festival International du Cinéma et Musique de Film de La Baule qui est récompensée pour son engagement en faveur de la musique de film.. Cette distinction honorifique nous encourage à poursuivre l’aventure du festival et à continuer à proposer au public cette rencontre entre la musique et le cinéma ».

Christophe Barratier