Epic Games Store, 3 out of 10 gratuit

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Du 8 avril au 15 avril à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer 3 out of 10 : Season Two, un recueil de minigames, narratif et humoristique

Développé et édité par Terrible Posture Games et sorti le 8 avril 2021, 3 out of 10 : Season Two fait donc suite à la saison 1 – logique – quant à elle également disponible sur l’Epic Games Store et tout aussi gratuite malgré que cela ne soit pas mentionné. Pour le reste, le jeu de Terrible Posture vous propose de suivre les aventures, plutôt mésaventures, de développeurs de jeux vidéo pas très doués, un peu les fiers de hache du game.

La semaine prochaine vous devriez pouvoir récupérer non pas un, non pas deux, mais trois jeux, plus même si on considère que certains jeux sont dans des éditions en comprenant techniquement plusieurs épisodes d’une même franchise. Ça nous fait donc Deponia: The Complete Journey, un point and click développé et édité par Daedalic Entertainment, mais aussi l’adaptation en jeu vidéo narratif des Piliers de la Terre du même développeur et éditeur avec par dessous ça The First Tree, la balade champêtre d’un Homme, David Wehle.

3 out of 10 : Season Two est disponible depuis le 8 avril 2021 sur PC. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur l’Epci Games Store jusqu’au 15 avril.

