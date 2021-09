Death Stranding : la Director’s Cut est arrivée

By Contributeur

Deux ans après la sortie de Death Stranding (notre test), Hideo Kojima propose sa Director’s Cut, permettant ainsi de découvrir “la véritable vision du créateur”.

Sam Porter est donc de retour, avec encore plus de pixels qu’avant ! L’opportunité de parcourir un monde détruit par l’éponyme Death Stranding, un événement surnaturel qui a brisé la barrière entre le monde des vivants et celui des morts… Cette nouvelle édition du jeu vidéo propose de nouvelles missions annexes, de nouvelles mécaniques de gameplay ainsi que plusieurs améliorations visuelles, l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’épopée futuriste de Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen et Guillermo Del Toro.

L’univers poétique, mystérieux et musical de Death Stranding Director’s Cut sera également accompagné de plusieurs morceaux de l’album S16 réalisé par l’artiste Woodkid. La collaboration semble pourtant évidente, surtout quand on découvre la bande annonce ultime du jeu vidéo, rythmée par le Goliath de l’artiste français. Véritable œuvre d’art du jeu vidéo, cette réédition est probablement la meilleure occasion de s’ouvrir à l’univers d’Hideo Kojima, qui n’hésite pas à collaborer avec les artistes les plus talentueux de notre époque.

Le jeu est disponible au prix de 49,99€ en édition physique contre 59,99€ sur le Playstation Store. Les possesseurs de la version originale pourront également se procurer la mise à jour pour 10,00€.

Death Stranding Director’s Cut est disponible dès maintenant exclusivement sur Playstation 5.

Gaëtan Jeanson