Critique Un intérieur à soi : bienvenue chez vous !

Un intérieur à soi pousse les portes de dix appartements aménagés par l’architecte d’intérieur Marianne Evennou.

Un intérieur à soi passe au crible dix intérieurs complètement réinventés par l’œil expert et l’inspiration de Marianne Evennou.

Connue à travers son compte Instagram et ses nombreuses collaborations pour des magazines de décoration (ELLE Décoration, Côté Paris, Marie Claire Maison…), l’architecte d’intérieur autodidacte fait des petits (et moins petits !) espaces son terrain de jeu. Dans ce beau-livre inspiré et inspirant, elle nous dévoile quelques-uns de ses chantiers.

Home sweet home

Marianne Evennou est une artiste dans l’âme. Elle restructure, aménage, décore ces petits espaces qu’elle appelle ses « cabanes urbaines » afin de les rendre aussi fonctionnels et douillets possibles. Des refuges, voilà ce qu’ils doivent être. Pour cela, absolument rien ne lui échappe. Les plus grands espaces ne résistent pas davantage à son regard affûté, à son sens du détail et à son talent pour se jouer des contraintes et tirer atout des « défauts ».

© Stefan Julliard

Il s’agit d’appréhender les volumes pour optimiser tout l’espace, de donner une personnalité aux lieux par la couleur, les matières, les meubles, les luminaires ou encore les tissus. Mais il est aussi question d’organiser pour ne pas se perdre dans le superflu, de créer l’illusion en habillant certains espaces, ou encore de mettre en scène nos trésors et autres objets fétiches pour révéler l’âme d’un lieu. Tout cela en n’hésitant pas à faire dialoguer les époques, les destinations, les couleurs, les formes…

« J’ai toujours pensé que le métissage pouvait sauver de la bêtise et de l’ignorance. J’applique ce principe à mon travail : les meubles, les objets et les œuvres d’art de toutes les époques, de toutes les origines, de toutes les valeurs, sont les bienvenus. Ils s’enrichissent de leur diversité, créant un monde personnel, un musée imaginaire. Mais ils doivent apprendre à dialoguer ensemble, harmonieusement, à se respecter. »

Le programme se révèle assez captivant ! D’autant que son approche des différentes pièces a quelque chose de poétique, de sensible, de clairement artistique et profondément humain. Et elle nous donne envie de regarder notre intérieur différemment, de laisser nos émotions et notre imaginaire s’y projeter librement, de le repenser avec ingéniosité et audace.

De véritables aventures humaines

Ainsi, au fil des pages, tandis que l’on s’attendait à un contenu quasi-exclusivement descriptif et rationnel, nous nous sommes agréablement laissés surprendre par la sensibilité qui les imprègnent. En effet, sous l’œil et la plume de la décoratrice d’intérieur, les pièces et espaces de vie sont plus que ça. Ou plutôt, non, ils deviennent précisément cela, des espaces dans lesquels la vie jaillit, s’exprime, s’invente.

« (…) Les maisons pensent, à leur manière, indéfiniment, nos trajets, nos départs et retours, nos rêves et repos. » Roger-Pol Droit

Ainsi, elle explique la nécessité, avant tout, de créer un lien, une complicité avec les propriétaires des appartements et maisons qu’elle s’apprête à prendre en main de manière à ce qu’ils répondent à leurs besoins et reflètent la palette de leurs émotions. Ce n’est pas anodin si notre lieu de vie est communément appelé « notre intérieur » après tout…

L’intérieur, ce lieu de tous les possibles

À travers dix intérieurs et neuf chapitres thématiques (cuisine, salle de bain, bureau, chambre d’enfants…), nous suivons le cheminement, les besoins et les réflexions qui ont mené à chaque choix d’aménagement et de décoration. Et pour chaque projet, une planche d’inspiration ainsi que le plan de l’appartement viennent compléter la visite guidée.

© Adrien Dirand

Ainsi, un petit appartement de 25m2 prend des airs de loft ou de maison de campagne ; une cuisine de poche s’offre une ambiance bistro ; des verrières viennent çà-et-là repousser les murs et ouvrir l’espace intérieur pour laisser y pénétrer la lumière ; ailleurs, c’est le papier peint qui vient ouvrir une fenêtre sur l’imaginaire en offrant un décor propice à l’évasion…

Malins, le meuble évolutif qui sert à la fois de bibliothèque, de bureau et d’escalier, la suspension aux pétales immenses auquel le moindre souffle d’air vient donner vie, ou encore les miroirs pour créer de la profondeur, offrir une perspective. Il y a de quoi puiser de l’inspiration et donner des envies de changement et de renouveau, soyez prévenus !

Un intérieur à soi, de Marianne Evennou en collaboration avec Clémence Leboulanger, est paru le 07 avril 2023 aux Éditions de La Martinière.