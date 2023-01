Critique Silence, ça pousse ! : une enquête « grandeur nature »

Silence, ça pousse ! est la bande-dessinée jeunesse qui s’inspire de la célèbre émission de France 5 du même nom consacrée à la nature.

Silence, ça pousse ! transporte les jeunes lecteurs dans une aventure ludique et récréative au cœur de la nature.

Dans un village abandonnée, quatre enfants découvrent un lieu magique, où la nature a repris ses droits à la suite d’inondations meurtrières. Ils vont y faire une découverte intrigante qui va les pousser à mener une enquête… grandeur nature ! Les Éditions Jungle nous avaient déjà charmés avec l’album jeunesse D’ambre et de feu, qui mettait également la nature et le cœur à l’honneur. Et si le côté aventure est ici moins développé, cette jolie et inspirante histoire, très dans l’air du temps, n’en reste pas moins réussie.

Une sympathique bande de jardiniers-enquêteurs en herbe

Timeo et ses amis font partie d’un club de jardiniers : les « jardikids ». Il n’en a jamais parlé à sa meilleure amie, Lou. Elle se moquerait de lui, c’est certain, si elle le voyait occupé à repêcher un vélo pour le changer en porte-pots ! Le monde végétal, cette dernière ne s’en soucie pas vraiment. Elle, ce qui l’intéresse c’est surtout le sport et les séries télé. Et pourtant !

Intriguée par les activités mystérieuses de son ami, Lou décide de lui demander des explications. À sa grande surprise, Timeo se rend compte que ses peurs étaient infondées. En effet, non seulement Lou ne se moque pas de lui, mais elle se montre curieuse. Si curieuse qu’elle rejoint à son tour le club de jardiniers !

Lors d’une balade en forêt, le petit groupe découvre un passage secret qui leur réserve une bien étrange surprise. Ils se retrouvent face à de grandes sculptures végétales, dont l’une représente une jeune fille. Que font ces sculptures dans cet endroit ? Qui les a réalisées ? Et que représentent-elles ? Les enfants sont bien décidés à trouver les réponses à leurs questions et à résoudre ce mystère.

Une approche ludique

On aime beaucoup l’atmosphère qui se dégage de cette BD, tant dans les couleurs – forcément très « nature » que dans l’état d’esprit des personnages et la simplicité du ton. Isabelle Bottier & Pauline Berdal ont en effet à cœur de sensibiliser au respect de l’environnement de manière ludique et délicate, sans gros sabots et avec une pointe d’humour. Ainsi, Benny nous fait rire avec ses cheveux qui lui couvrent les yeux… et ses sourcils par-dessus ! Et la présence de Minus, le gros toutou câlin, fait également plaisir.

C’est essentiellement à travers des vidéos filmées par les enfants dans le cadre de leur club de jardiniers, avec les codes de leur époque, que l’on apprend des choses. Par exemple, l’origine du régime alimentaire des plantes carnivores, le pourquoi de la rosée, ou encore les conditions d’apparition de la première plante. On découvre aussi que les arbres sont de grands timides !

La nature et l’amitié à l’honneur

Et c’est également à travers le personnage intéressant de Lou que passe le message. En la voyant arriver comme un cheveu sur la soupe dans le groupe des jardiniers, avec son look urbain, on craignait que son personnage soit trop cliché et qu’elle apparaisse comme la citadine superficielle pour qui le respect de la nature est le dernier des soucis…

Mais au contraire, la jeune fille se révèle plus nuancée et profonde que cela. En effet, elle s’intéresse rapidement aux activités du groupe, jusqu’à prendre plaisir à partager leurs activités ! De quoi faire prendre conscience aux plus jeunes que c’est parfois simplement la méconnaissance qui empêche de s’intéresser à quelque chose et d’être plus conscient de l’impact de son comportement. Le partage et la transmission permettent alors de créer des ponts et de se rassembler autour de jolies actions.

Silence, ça pousse ! Junior, d’Isabelle Bottier & Pauline Berdal, est paru le 08 décembre 2022 aux Éditions Jungle.