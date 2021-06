Critique Où va t-on mademoiselle ? Un peu de Lyly, beaucoup de blabla

Où va-t-on mademoiselle ? est un album girly dans lequel Lyly Blabla partage avec humour son quotidien et les grands changements de son existence.

Où va-t-on mademoiselle ? est la nouvelle BD de la blogueuse et illustratrice Lycia. Devenir adulte, emménager avec son amoureux, se marier… Face à ces grands projets qui promettent de bouleverser son quotidien, Lyly Blabla panique. Alors c’est avec humour et franc-parler qu’elle nous propose de traverser cette année mouvementée à ses côtés. Une BD légère, pleine de bonne humeur, d’amour et d’humour, mais qui se noie un peu dans les clichés.

Un album qui plaira à ses abonnés

Elle a l’air sympa, c’est vrai, cette Lyly Blabla. Lycia, de son vrai nom, fait dans cet album ce qu’elle fait sur ses réseaux sociaux : partager son quotidien et les moments importants de sa vie. C’est donc une sorte de journal intime qu’elle nous livre. L’organisation de son mariage, le choix de sa robe de mariée, son déménagement, le voyage de noces ; mais aussi ses petites habitudes, ses vilains défauts, ses moments de doutes, ses mots de passe qu’elle oublie tout le temps ; ses soirées entre copines… On s’y retrouve… ou pas !

Car sa communauté adhèrera forcément, d’autant que la blogueuse a partagé avec ses abonnés – les « Lyly’z » – la progression de ce projet de BD. Et les lectrices en plein préparatifs d’emménagement ou de mariage avec leur moitié auront sans doute envie de faire de Lyly Blabla leur meilleure copine ! Mais pour les autres (comme nous) qui ne la connaissent pas et/ou ne pourront pas se projeter dans ses choix de vie, et/ou sont (peut-être) (un peu) trop vieilles pour être la cible parfaite : difficile d’accrocher.

© Ladyblabla

Mademoiselle se perd entre pubs et clichés

Parce que oui, c’est tout en bonne humeur et en auto-dérision ; et oui, il y a des situations qui nous sont familières et font sourire. Mais on a un peu l’impression de feuilleter un catalogue de stéréotypes. Parce que, en 2021, c’est admis que mariage et bébé ne sont pas des passages obligés pour un couple ; qu’il n’y a pas que les filles qui aiment le rose ; que le sport peut être autre chose qu’une contrainte ; ou encore que les mecs ne sont pas forcément de grosses feignasses qui laissent trainer leurs caleçons et ne rabattent jamais la cuvette des toilettes…

Et puis… On sait que les placements de produits envahissent aussi maintenant ce type de livres. On se souvient notamment de l’album graphique de Sanäa K qui ressemblait à une interminable publicité. Mais c’est à se demander si cet album n’a pas été sponsorisé par toutes les marques de malbouffe… Pas terrible, surtout quand on s’adresse à un public relativement jeune et sur lequel on exerce une certaine influence.

© Lylyblabla

Une BD feel good

En revanche – pour finir sur une note positive – sur un plan purement esthétique, c’est réussi. La mise en page aérée et dynamique, ainsi que les choix de couleurs rendent la lecture vraiment plaisante. Quant aux illustrations, elles sont simples, efficaces, et surtout pleines de fraîcheur. Avec un soupçon de poésie sur certaines planches où le texte s’absente judicieusement, comme celles qui abordent les doutes en amour.

Même si nous ne sommes clairement pas le public concerné, Où va t-on mademoiselle ? nous fait donc quand même passer un bon moment. Surtout que celle Lyly Blabla nous invite à voir les choses du bon côté, à assumer nos petits travers et nos démons, à croire en nous, à ne pas laisser nos angoisses nous barrer la route ; et à assumer nos pyjamas pilou pilou même quand on a 35 25 ans ! Et ça, ça se respecte !

Où va t-on mademoiselle ? de Lyly Blabla, est paru le 12 mai 2021 aux Éditions Marabulles.

