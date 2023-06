Cannes 2023 – Critique Le Livre des solutions : le bouillonnement créatif de Michel Gondry

8 ans après son dernier long-métrage (Microbe et Gasoil), Michel Gondry nous fait l’honneur de revenir derrière la caméra avec Le Livre des solutions, une comédie aux influences autobiographiques dans laquelle Pierre Niney incarne un réalisateur de cinéma quelque peu lunaire.

Michel Gondry a toujours été un cinéaste à part aussi bien dans le milieu cinématographique français que dans le monde. Ses œuvres sont marquées par leur créativité dévorante et leur amour pour l’art de fabriquer un film. Dans Soyez sympas, rembobinez, il avait rendu un délicieux hommage au processus de création d’un long-métrage à partir de rien, si ce n’est simplement qu’avec de la débrouillardise et de l’envie. Le Livre des solutions s’inscrit dans cette lignée.

Le Livre des solutions © Jokers films

C’est le récit d’un réalisateur et de son équipe qui fuient Paris avec les rushs de leur film pour éviter que la production ne prenne la main sur le montage. Ils s’en vont ainsi à la campagne, finir le long-métrage tranquillement chez la tante du réalisateur. Du moins, tranquillement, c’était en théorie.

Pierre Niney en cocotte-minute

Interprété par l’excellent acteur, Pierre Niney (Boite noire), le personnage de Marc a un souci profond avec son long-métrage qu’il est censé regarder pour finir le montage. Il ne peut pas le supporter. De ce fait, sa créativité le pousse dans toutes les directions possibles et imaginables, l’important c’est d’être loin de la table de montage. Et ce malgré les tentatives de sa monteuse (Blanche Gardin, parfaite dans le rôle) pour le faire venir.

Le Livre des solutions © Jokers films

Or, cette expérience difficile avec sa propre création, c’est du vécu pour Michel Gondry. À travers Le Livre des solutions, le cinéaste s’inspire de mauvaises expériences de sa vie. Sans jamais citer le film de sa filmographie dont il tire ces exemples, Gondry montre toute la difficulté de finir une œuvre. Il y a une relation complexe d’amour et de haine inhérente à toute relation entre un créateur et sa création. Le cinéaste en fait part dans ce récit quasi-thérapeutique.

Comédie mordante

On ne va pas passer par quatre chemins : Le Livre des solutions est une superbe comédie. Que ce soit par les dialogues maitrisés et hilarant, ou bien dans les situations absurdes dans lesquelles se retrouvent les personnages, Michel Gondry signe un petit bijou d’humour digne de Soyez sympas, rembobinez.

Qui plus est, la comédie se mue petit à petit en une histoire plus intime et mélancolique. Une romance se dessine et apporte de la douceur à l’ensemble, même si on aurait aimé la voir plus pleinement exploitée tout le long du récit. De ce fait, Le Livre des solutions est une belle leçon de dosage entre la comédie et une touche de drame.

Le Livre des solutions © Jokers films

C’est donc un retour au cinéma délicieusement orchestré par Michel Gondry. Tout en restant fidèle à son style si unique, sa créativité semble inusable. Ce portrait extrêmement drôle d’un réalisateur en pleine panique artistique avec une touche de mélancolie s’avère être un plaisir de tous les instants.

Le Livre des solutions n’a pour le moment pas de date de sortie. Le film a été présenté à la Quinzaine des cinéastes 2023 à Cannes. Retrouvez tous nos articles du Festival de Cannes 2023 ici.