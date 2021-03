Critique Good Girls Saison 4 épisode 1 : où sont passées Beth, Ruby et Annie ?

Good Girls est de retour sur NBC, mais le trio de choc semble aux abonnés absents.

Où sont donc passées les héroïnes principales ? Rassurons-nous, les showrunners n’ont pas eu le culot de nous proposer un épisode sans Beth, Ruby et Annie, mais les amies ne se voient accorder que 2 courtes scènes toutes ensembles. Chacune des protagonistes vaque à sa vie et ses petits problèmes. Ruby doit gérer le comportement inhabituel de son fils à l’école, Annie tente de rétablir une connexion avec son psy mais également son fils, tandis que Beth fait tout son possible pour ouvrir son magasin de jacuzzis et payer Rio.

Alors que Beth tente difficilement de gérer la pression et concilier sa vie de famille avec sa vie de criminelle, le trio – habituellement très uni dans l’adversité – a perdu, le temps d’un épisode (on espère), sa belle cohésion d’antan.

Seule Beth apparait donc tenir à bout de bras la baraque abritant Ruby et Annie, tandis que les scénaristes s’emploient à construire de nouvelles fondations.

Coronavirus, le grand méchant de l’histoire ?

Rappelons-le, l’année passée, Good Girls avait été victime du coronavirus et s’était vue amputée de 7 épisodes. En conséquence, l’épisode final de la saison 3 ne ressemblait pas à un épisode final et le season premiere de cette nouvelle saison ne ressemble pas à un season premiere. Ce premier épisode apparait comme une transition en douceur entre les deux saisons. Si d’autres séries auraient choisi la stratégie du renouvellement poussé à l’extrême (usant par exemple d’un bond dans le temps), la série américaine se contente d’un épisode plan-plan qui n’annonce aucune grande nouveauté.

Dans la droite lignée de la saison 3 (notre critique), ce nouvel épisode continue de s’empêtrer dans du déjà-vu et on espère qu’après cette transition amère (mais certainement nécessaire) la suite de Good Girls s’aura nous proposer des intrigues qui avaient fait le succès de la série les deux premières années.

En attendant, on se contentera avec ces 40 minutes de redécouvir des personnages attachants qui nous avaient manqué et de rigoler devant une scène où Beth négocie des jacuzzis en pleine session de fitness.

La saison 4 de Good Girls est actuellement diffusée sur NBC et devrait arriver dans quelques semaines sur Netflix.

