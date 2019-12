Nos coups de cœur théâtre de 2019 !

Showing 1 of 5

À quelques jours de la valse des « bonne année ! », retour sur nos cinq plus gros coups de cœur théâtre de 2019 !

« L’étoile sans nom » a fait briller nos yeux !

Notre plus gros coup de cœur de l’année avec cette pépite qui nous a mis le sourire aux lèvres du début (à savoir l’affiche !) jusqu’à la fin ! Un joli moment, tout en poésie et en délicatesse, interprété par des comédiens épatants de sincérité et de justesse. Pour réfléchir, l’air de rien, au sens de nos vies, et écouter avec un peu plus d’attention ce que nos désirs et nos rêves nous chuchotent à l’oreille… Au Théâtre du Nord-Ouest jusqu’au 27 janvier 2020.

